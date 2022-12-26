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Günde 5 bin ton pelet üretiliyor! En ekonomik yakıt, talep yağıyor...

26.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaşayan Recep Tokta, atık talaş ve kereste tozunu, devlet desteğiyle kurduğu tesiste katı yakıt pelete dönüştürüyor. Günlük tam kapasite çalışmaları halinde 5 tona yakın pelet ürettildiğini belirten Tokta, en ekonomik yakıtın pelet olduğunu söyledi. Öte yandan ürettiği katı yakıtı pazarlamada sıkıntı yaşamayan Tokta, pelete tatmin edici bir talebin olduğunu söyledi.

Günde 5 bin ton pelet üretiliyor! En ekonomik yakıt, talep yağıyor...

Atık talaş ve kereste tozundan alternatif yakıt üretmek amacıyla proje hazırlayan Recep Tokta, 2020'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğünden destek alarak Sanayi Sitesi'nde pelet tesisi kurdu.

Kent genelindeki kereste işi yapan işletmelerden topladığı atıkları tesisinde çeşitli aşamalardan geçiren Tokta, günde 5 ton pelet üretiyor.

Ürettiği katı yakıtı pazarlamada sıkıntı yaşamayan Tokta, peleti il merkezi ve çevre illere satıyor.

Recep Tokta, AA muhabirine, ilçedeki kalorifer kazanlarında daha çok kömür ve fıstık kabuğu yakıldığını ve buna alternatif olarak başka bir yakıt bulmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

AA-20221226-29838386-29838381-ATIK_TALAS_VE_KERESTE_TOZUNU_DEVLET_DESTEGIYLE_KURDUGU_TESISTE_PELETE_DONUSTURUYOR

"TATMİN EDİCİ BİR TALEP VAR"

Bunun üzerine pelet üretmeye karar verdiklerini ifade eden Tokta, şöyle konuştu:

"Çevremdekilerden ilk başlarda 'Ağrı ormanlık bölge değil, olmaz' diyerek olumsuz karşılayanlar oldu. Bölgeyi araştırdığımızda yerel esnaftan destek aldık. Olumlu sonuçlar aldıktan sonra bu işi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 3 yıldır üretim yaparak hizmet vermekteyiz. Bölge olarak talep fazla. Kars'taki mandıralar, Ağrı'daki tekstil firmaları ve yerel halkın bu alternatif yakıta yönelmesi bizi memnun ediyor. Tatmin edici bir talep var."

Tokta, günlük tam kapasite çalışmaları halinde 5 tona yakın pelet ürettiklerini anlattı.

Peletin doğaya zararlı bir yakacak olmadığını savunan Tokta, "Bazı ürünler üretirsiniz, alıcısını bulmakta zorlanırsınız. Kimi ürün de vardır alıcısı sizi bulmak ister. Bu üründe de alıcısı sizi buluyor. Müşteri sıkıntısı hiç yaşamadık ve yaşamıyoruz da. Alternatif yakıt ve geri dönüşüm olduğu için atık bir malzemeyi enerjiye çeviriyoruz. Kömür, fındık ve fıstık kabuğuyla kıyasladığımızda en ekonomik yakıt pelettir." diye konuştu.

AA-20221226-29838386-29838384-ATIK_TALAS_VE_KERESTE_TOZUNU_DEVLET_DESTEGIYLE_KURDUGU_TESISTE_PELETE_DONUSTURUYOR

"ÇÖPE GİDECEK BİR MALZEMEYİ YAKITA ÇEVİRİYORUZ"

Bölgede kereste işi yapan esnaftan atık durumdaki odun ve talaşı aldıklarını söyleyen Tokta, şunları kaydetti:
"Kereste işlendikten sonra çıkan toz malzemesi herhangi bir şeyde kullanılmıyordu, çöp durumundaydı. Biz de bu tozu pelet yakıt durumuna getiriyoruz. Bu da bu işi yapan insanlara ekstra katkı sağlıyor. Hem de bize bir kazanç sağlıyor. Çöpe gidecek bir malzemeyi enerjiye çeviriyoruz. Doğaya çok faydalı. Yüzde yüz ormansal ürün olduğu için çevremize, havamıza ve soluduğumuz oksijene hiçbir zararı yok. Bu yıl Bulgaristan ve Almanya'dan pelet yakıta talep vardı. Nasip olursa önümüzdeki yıl ihracat kısmını daha çok artırmayı hedefliyoruz."

İş yerinde incelemelerde bulunan KOSGEB İl Müdürü Abdulmelik Taşkın da müdürlük olarak kamu imkanlarını vatandaşların hizmetine sunduklarını anlattı.

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