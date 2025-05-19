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Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor! Mesleği bırakacak çırak arıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerinden coğrafi işaret tescilli tespihler tasarlayan 54 yaşındaki Mustafa Üstünel, mesleğini 35 yıldır sürdürüyor. Günde 5 tespih yaptığını ifade eden Üstünel, "Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz" dedi. Üstünel, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulmakta zorluk çektiğini ifade etti.

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor! Mesleği bırakacak çırak arıyor

Tespihçiliğe 19 yaşında çırak olarak başlayan Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor.

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Meslektaşlarıyla ağaçların dallarını inceleyen Üstünel, topladığı andız kozalaklarını, atölye olarak da kullandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki evine götürüyor.

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Üstünel, kuruttuktan sonra kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırdığı çekirdeklere tornada şekil veriyor.

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İpe dizdiği çekirdeklerden farklı renklerde 33'lük tespihler tasarlayan Üstünel, ürünlerini internet üzerinden satıyor.

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Kokusu, doğallığı ve çekim kolaylığıyla öne çıkan andız tespihleri, yurt genelinden talep görüyor.

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GÜNDE 5 TESPİH YAPIYOR! YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Üstünel, AA muhabirine, 35 yıldır meslekten kopmadığını söyledi.

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Tespih üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren Üstünel, en iyi çekirdeği bulmak için andız ağaçlarının arasında saatlerce mesai harcadığını anlattı.

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Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor." dedi.

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"COĞRAFİ İŞARETİN TESPİHİMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞINI UMUYORUZ"

Tespihin coğrafi işaret belgesi almasına sevindiğini belirten Üstünel, "Coğrafi işaret belgesinin, bizim için daha iyi olacağını, tespihimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz. Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz." diye konuştu.

AA-20250519-38005659-38005639-ANDIZ_KOZALAKLARININ_CEKIRDEKLERI_MUSTAFA_USTANIN_ELINDE_TESCILLI_TESPIHE_DONUSUYOR

MESLEĞİ GELECEĞE TAŞIYACAK ÇIRAK BULMAKTA ZORLANIYOR

Üstünel, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulmakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
tespih meslek üretim
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