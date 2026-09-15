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Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi

Yozgat'ta ayçiçeği hasadında kullanılan biçerdöverler, çiftçilere işçilik ve zaman açısından büyük kolaylık sağlıyor. Normalde arpa ve buğday hasadında kullanılan biçerdöverlere özel aparat takılarak ayçiçeği hasadı da gerçekleştiriliyor. Elle günler süren hasat, biçerdöverle birkaç saate düşüyor. Ayçiçeği tarlalarındaki hasat çalışması dron ile görüntülendi.

Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çiftçilik yapan Ayhan Şahin ayçiçeği hasadında biçerdöver kullanımının sağladığı zaman tasarrufuna dikkat çekti.

Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi 1

20 DEKARLIK ALAN 3 SAATTE HASAT EDİLİYOR

Şahin, 20 dekarlık alanın elle günler süren hasadının biçerdöverle birkaç saatte tamamlandığını belirterek, "Aşağıya yukarı 20 dekar, eğer elle biçersek 3-3,5 günde hasat ederiz. Biçerdöverle 2,5-3 saat yani taş çatlasa 3 saatte bitiririz. Ürün harman yerine serilip kurutulup tekrar biçerdöverle savurup satışa hazır hale gelecek" dedi.

Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi 2

"ELLE BİÇİMDEN TRAKTÖR ARKASINDAKİ PATOZA, ORADAN BİÇERDÖVERE"

Biçerdöver işletmecisi emekli öğretmen Gültekin Arslan ise ayçiçeği hasadında yıllar içerisinde kullanılan yöntemlerin değiştiğini söyledi.

Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi 3

Arslan, "Şu anda burada biçerdöverle ayçiçek biçimi yapıyoruz. Ben çocukluğumdan beri bu ayçiçek biçimini bilirim. İlk başlarda biz kendimiz de keserdik ve bir şekilde sopalarla döverdik. Daha sonra motor traktör tekerleğinin arkasına sürterek dövmeye başladık. Sonradan bir de traktör arkası bir patoz çıktı. Kesip onun içerisine atmayla devam ettik. Şu anda da bir kademe daha atladık. Biçerdöverle direkt biçime geçtik" ifadelerini kullandı.

Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi 4

"ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KOLAYLIK"

Biçerdöver kullanımının işçilik maliyetleri açısından da avantaj sağladığını belirten Arslan, "Bunun şu anda işçilik açısından çok elverişli olduğunu görmekteyiz. Şimdi mesela traktör arkasıyla şu anda bu sene için söylüyorum biçim yapan kişi 1.800 lira 2.000 lira arasında işçiye verecek. İşçi dönümünden aynı zamanda 700 lira da makine patoz sahibine verecek. Bir şekilde biçimi yaptıracak ama biz şu anda sadece 800 liraya biçim yapıyoruz. Yani bu bizim için çiftçilerimiz için büyük bir kolaylık" dedi.

Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi 5

"BUĞDAY BİÇERDÖVERLERİ AYÇİÇEĞİNE UYARLANDI"

Ayçiçeği hasadında kullanılan biçerdöverlerin normalde buğday hasadına uygun olduğunu ifade eden Arslan, makinelerin ayçiçeği hasadına uyarlanması için çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Ama bu biçerdöverler bildiğiniz gibi buğday aparatı normalde buğday biçimine uygun. Fakat bunu ayçiçeği biçimine döndürebilmek için epey bir uğraş epey bir deneme yanılma yoluyla yapılan denemeden sonra zararsız bir şekilde inşallah biçim yapıyoruz ve bu da büyük bir kolaylık diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi 6

"BİR GÜNDE 60-70 DÖNÜM AYÇİÇEĞİ BİÇİLEBİLİYOR"

Biçerdöverin en önemli avantajlarından birinin zaman tasarrufu olduğunu vurgulayan Arslan, "Zaman tasarrufu tabii ki. Burası 15 dönüm olsa tahmin ediyorum 3 ya da 2,5 saat sürer. Ama el biçimiyle olduğu zaman bir günde kesilecek, bir gün kuruyacak. 2-3 günde atılacak geri patoza en az 3-4 gün. Şu anda bu biçerdöver günlük 60-70 dönümü biçebiliyor. Bu bir güzel bir şey" dedi.

Ayçiçeği tarlalarında hasat sezonuyla birlikte devreye giren biçerdöverler, geleneksel yöntemlere kıyasla sağladıkları hız ve işçilik kolaylığıyla çiftçilerin hasat sürecini önemli ölçüde kısaltıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat ayçiçeği tarla
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