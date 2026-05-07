'Günlerdir bunu yapıyorum' Tanesi 20 bin TL'den satılıyor

Şırnak'ta kadınların el emeği göz nuru olarak ilmek ilmek işlediği ve yapımı yaklaşık 1 ay süren seccadeler 20 bin liradan alıcılarını buluyor.

Şırnak'ta el emeği göz nuru seccadelerin üretimi devam ediyor. Kadınlar yıllardır seccade yaparak geçimini sağlıyor. Koyun yününden yapılan iplerle nakışlar yaparak günlerce emek verilen seccadelerin tanesi 20 bin liradan satılıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde kadınlar yıllardır seccade üretiyor.

Gelinlerin çeyizlerine hazırlanan seccadeler hem satılmak için hem de çeyizlerde kullanılmak için üretiliyor.

TANESİ 20 BİN TL'DEN ALICI BULUYOR

1 ay boyunca yapılan seccadelerin tanesi 20 bin liradan alıcı buluyor.

"ÇOK ZORLU AMA ALIŞTIĞIMIZ İÇİN YILLARDIR BUNU YAPIYORUM"

Azime Varol isimli üretici yıllardır bu işi yaptıklarını, kızının çeyizi için seccade yaptığını söyledi. Varol, ''Günlerdir bunu yapıyorum. Çok zorlu ama alıştığımız için yıllardır bunu yapıyorum. Kızım için yapacağım tanesi 20 bin liradan gidiyor. Bu koyun yününden yapılıyor. Eskiden yaylada yapıyorduk'' dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

