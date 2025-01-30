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Günlük 10 bin TL'ye geliyor! Düşük fiyata satıyorlar... Online alışverişte 'kısıtlama' çağrısı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 09:42
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İnternetten alışveriş alışkanlığının artmasıyla iade sürecinin etkileri gündeme geliyor. Haksız şekilde iadesi yapılan kargolardan dolayı e-ticaret firmaları, lojistik, iş gücü ve finansal maliyetlerin arttığına dikkat çekip sipariş edilen kargoların iade edilmesine kısıtlama getirilmesini istiyor. İade ürünlerin çoğu zaman daha düşük fiyatlarla satılmak zorunda kalındığı bunun da karlılığı düşürdüğü belirtilirken e-ticaret firması sahibi Tuğba Ulusan "Günlük zararımız kargodan 10 bin TL" dedi.

Günlük 10 bin TL'ye geliyor! Düşük fiyata satıyorlar... Online alışverişte 'kısıtlama' çağrısı

Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret sektörü, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişikliklerle birlikte yeni zorluklarla karşı karşıya. En büyük sorunlardan biri ise iade edilen kargolar. Online alışveriş yapan tüketicilerin büyük bir kısmı, aldıkları ürünleri çeşitli sebeplerle iade ediyor ve bu durum, e-ticaret firmalarına önemli finansal yükler getiriyor.

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BEDEN UYUMSUZLUĞU KARGOLARIN İADE EDİLMESİNDE BİRİNCİ SIRADA

İade edilen ürünlerin lojistik ve iş gücü maliyetleri firmalar için ciddi bir finansal sorun haline geliyor. Sadece ürünlerin geri gönderilmesiyle değil, aynı zamanda iade edilen ürünlerin yeniden satılabilir duruma getirilmesi için yapılan işlemler de maliyetleri artırıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle giyim sektöründe iade oranlarının yüksek olduğunu gösteriyor. Beden uyumsuzluğu ve tarz beğenmemesi gibi sebeplerle iadeler ön plana çıkıyor.

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İADE EDİLEN KARGOLAR FİNANSAL YÜK GETİRİYOR

E-ticaret firmaları, iadelerin lojistik ve envanter yönetimini verimli bir şekilde yapmaya çalışsa da, birçok firma bu sürecin finansal açıdan sürdürülebilir olmadığı görüşünde. İade edilen ürünlerin tekrar satılabilmesi için yapılan işlemler, ciddi iş gücü ve zaman kaybına yol açabiliyor.

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İADE POLİTİKALARINDAKİ KISITLAMA MÜŞTERİ KAYBINA YOL AÇABİLİYOR

Tüketici hakları çerçevesinde firmaların müşterilere sunduğu ücretsiz iade seçeneği, aslında müşteri memnuniyetini artıran önemli bir faktör. Ancak firmalar, artan iade oranlarının, maliyetleri daha da artırmasından endişe ediyor. Bazı firmalar, iade politikalarında kısıtlamalar getirmeyi, hatta iadeleri sınırlamayı gündeme getirse de, bu durumun müşteri kaybına yol açabileceği düşünülüyor.

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İADE EDİLEN KARGOLARIN ÇEVREYE ETKİSİ

E-ticaret sektörü temsilcileri, iade oranlarının yüksek olmasının sadece lojistik değil, aynı zamanda çevresel etkileri de artırdığını vurguluyor. Birçok firma, geri gönderilen ürünlerin yeniden satılabilir olması için ambalajlarının zarar görmemesi ve ürünlerin orijinal halleriyle geri alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, iade edilen ürünlerin çoğu zaman daha düşük fiyatlarla satılmak zorunda kalıyor ve bu da karlılığı düşürüyor.

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ÜRÜN AÇIKLAMALARI AYRINTILI OLARAK İFADE EDİLMELİ

Sektör uzmanları, firmaların iadeleri azaltmak için ürün açıklamalarını daha ayrıntılı hale getirmelerini, daha iyi görseller kullanmalarını ve müşterilere doğru beden ve özellik bilgileri sunmalarını öneriyor. Ancak, nihayetinde iade politikalarının, hem tüketiciyi hem de satıcıyı tatmin edecek şekilde dengelenmesi gerektiği ifade ediliyor.

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"GÜNLÜK ZARARIMIZ KARGODAN ON BİN LİRA"

Bir e-ticaret firmasının sahibi Tuğba Ulusan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir kadın giyim markasıyız fakat e-ticaretteki karşılaştığımız zorluklardan bahsetmek istiyorum. Özellikle kargo kısmından. Günlük ortalama beş yüz bin kargo çıkarıyoruz. Bu kargoların yaklaşık yüzde onu bize iade dönüyor. Yani müşterimizin hiç almadığı kargolar. Şu anda da en düşük kargo ücretleri 100 liradan başladığı için bizim ortalama günlük zararımız kargodan on bin lira" ifadelerini kullandı.

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"BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Birçok e-ticaret firmasının iade edilen kargolardan şikayetçi olduğunu aktaran Ulusan, "Aslında ben tüm e-ticaret yapan firmalar adına bunu konuşuyorum. Yaklaşık iki yıldır ’iadelerde gidiş dönüş tüketici ödeyecek’ gibi bir kanun çıkarıldı fakat bu henüz yürürlüğe girmedi. Bu kanunun e-ticaret firmaları olarak bir an önce yürürlüğe girmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"ABİYE ÜRÜNLER DÜĞÜNDE GİYİLİP TEKRAR BİZE İADE EDİLİYOR"

Ulusan, "En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi iadesi olmayan birçok ürün var. İç çamaşırı ve takı gibi. Biz giyim firmaları olarak abiyelerde de iadenin kaldırılmasını istiyoruz. İyi niyetli olan müşteri kadar kötü niyetli müşteriler de maalesef mevcut. Gönderdiğimiz abiye ürünler o gün düğünde giyilip tekrar bize iade ediliyor. Gerek parfüm kokusu, gerek ter kokusu şeklinde geliyor ve biz bunlarla ilgili bir de kuru temizleme maliyetine katlanıyoruz" diye konuştu.

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"KARGO POŞETLERİ PARÇALANMIŞ ŞEKİLDE GELİYOR"

Ulusan, iade edilen kargoların doğaya da zarar verdiğini dile getirerek, "Çünkü kutularımız geri döndüğünde parçalanmış şekilde. Kargo poşetleri parçalanmış şekilde geliyor ve bunlar tekrardan dönüştürülemiyor. Bu hususta gerekenin yapılacağını e-ticaret firmaları olarak öngörüyoruz ve bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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"İADE TARAFTARI DEĞİLİM"

Bir tüketici ise, "İade edilmesini etik bulmuyorum. Sonuçta orada beden ölçüleri veriliyor. Karşı tarafı da zarara uğratıyoruz. İade taraftarı değilim. Çok nadir iade ederim" dedi. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
e-ticaret online alışveriş para alışveriş kargo giyim iade zarar
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