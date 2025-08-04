'Günlük 6 bin TL isteyen var' Sadece 15 gün bu işi yapıyorlar

Giresunlu fındık üreticileri bahçelerde ot ve diken temizliği için çalışmalarını sürdürüyor. Eski el tırpanının yerini alan ot biçme motorları işi kolaylaştırırken, motorcuların günlük 6 bin liraya kadar çıkan fiyatları ise üreticileri kendi işini kendi yapmaya mecbur bırakıyor.

"6 BİN LİRAYA KADAR GÜNLÜK YEVMİYE İSTEYENLER OLUYOR"

Fındık işçiliğinde en zor işlerden birinin bahçe temizliği olduğunu anlatan fındık üreticisi Doğan Işık, "Bir süre sonra başlayacağımız fındık hasadı öncesi yapılacak işlerden en önemlisi bahçe altını temizlemektir. Eskiden bu işler tırpanla yapılırdı. Günümüzde ise ot motoruyla kolaylaşmasına rağmen hala fındık işçiliğinde en zor işlerden birisidir. Bu iş zor olduğu için de motoru, yakıtı, diğer malzemeleri motorcuya ait olması halinde 6 bin liraya kadar günlük yevmiye isteyenler oluyor" dedi.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL"

Işık "Herkesin yapabileceği bir iş değil. Ancak maliyeti azaltmak isteyen ve kendi yapacak durumda olanlar kendi işini kendileri görmeye çalışıyor. Bu sene havalar kurak gitmesinden dolayı fındık geç olacağa benziyor bu yüzden bahçe altını ne kadar iyi temizlersek o kadar toplamak kolay olacaktır. Büyüklüğüne göre en az 7-8 kilogramlık motoru saatlerce sırtında taşıyıp bir o kadar ağırlıktaki kolunu da devamlı sağa sola sallayarak otu biçmek için güç kuvvet gereklidir. Sırtında taşıdıkça motorun ağırlığı da git gide artıyor" ifadelerini kullandı.

"YILDA SADECE 15 GÜN BU İŞİ YAPIYORUZ"

Fındık hasadı öncesi bahçe bakımının önemine dikkat çeken Eyüp Okur ise, "Hasat öncesi bahçe altı temizliği çok önemli. Bahçe altını temizlemezsen fındık toplaman imkansızdır. Bu yüzden önce fındık dallarının dibindeki ışkın dediğimiz dalları temizlemek gerekiyor. Sonra ise bahçe altındaki ot, diken gibi bütün bitkileri temizlemek gerekiyor. Bu ot temizleme işini her ne kadar ot motoruyla yapmak kolay gibi görünse de hem tehlikeli hem de ağır iş. Benim işim bahçe işlerinde yevmiyeci olarak çalışmak. Yılda sadece 15 gün bu işi yapıyoruz. Bahçe altı temizliği vaktinde yapılmalı ne erken, ne de geç olmalı. Erken temizlenirse yeniden ot büyür, geç kalırsa fındık toplamak zor olur. O yüzde bahçe altı temizliğini hasat öncesi 15 güne sığdırmak gerekiyor. Malzemesi bize ait olursa 5 bin 500 liraya yapıyoruz. 6-7 bin diyenler de oluyor" dedi. (İHA)