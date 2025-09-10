FİNANS

'Hanemize gelir olsun istedik, oldu' Artık kendi işinin patronu

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşayan Melek Önal, örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında sağlanan destekle kurduğu serada sebze ve meyve üretiyor. Önal, "Kendi işimin patronu oldum. Son derece memnunum. Kendimiz çalışıyoruz hem de geçimimize faydası oluyor. "Hanemize bir gelir kaynağı olsun istedik, oldu da" ifadelerini kullandı.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1530 metre rakımlı Yavuzkemal beldesinde yaşayan iki çocuk annesi Melek Önal, evinin yanındaki arazisinde sera kurmaya karar verdi.

Önal, sera kurabilmek için Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünün Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi'ne başvurdu.

Melek Önal, projeden sağlanan destek sayesinde geçen yıl Şıhlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesine 250 metrekarelik sera kurdu.

Önal, Yavuzkemal Belde Belediyesince yürütülen Yavuzkemal Beldesinde Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında da temin ettiği domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ve karpuz gibi çeşitli sebze ve meyvelerin fide ve tohumlarını serada toprakla buluşturdu.

"KENDİ İŞİMİN PATRONU OLDUM"

Üretici Melek Önal, AA muhabirine, beldede belediye tarafından kurulan örnek seradan etkilenerek kendisinin de serada üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklerinden yararlandığını belirten Önal, geçen yıl örtü altı sebze ve meyve üretimine başladığını ifade etti.

Serada domates, salatalık, biber, patlıcan başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyve ürettiğini anlatan Önal, "Belediye başkanımızın kurduğu serayı gördüm. Ben de yetiştiricilik yapmaya karar verdim." dedi.

Önal, seraya mayısta diktiği ürünlerden bazılarının hasadına başladığına işaret ederek, "Kendi işimin patronu oldum. Son derece memnunum. Kendimiz çalışıyoruz hem de geçimimize faydası oluyor." diye konuştu.

"HANEMİZE BİR GELİR KAYNAĞI OLSUN İSTEDİK, OLDU DA"

Seradaki ürünlerden yaklaşık bir ton rekolte beklentisinin bulunduğunu dile getiren Önal, hasat ettiği ürünleri Dereli ve Giresun'daki pazarlarda sattığını belirtti.

Önal, zaman zaman seradan da satış yaptığını vurgulayarak, "Hanemize bir gelir kaynağı olsun istedik, oldu da. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. (AA)

