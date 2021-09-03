FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Hasadı başladı! Dalındayken fiyatı 80 lira

Hasadı başladı! Dalındayken fiyatı 80 lira

03.09.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha dalındayken kilosu 80 TL’den satılan aronyaların hasadına başlandı.

Hasadı başladı! Dalındayken fiyatı 80 lira

Yalova’da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üzerinde Ar-Ge çalışmaları başlatılan ve ülke tarımında yeni bir sağlık meyvesi olan aronya için 5. Hasat Tarla Günü yapıldı. Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy' de üretici Murat Değerli’nin 5 dönüme ektiği aronyanın hasaıdan Yalova Valisi Muammer Erol, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Ak Parti YalovaMmilletvekili Ahmet Büyükgümüş, Ak Parti İstanbul milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarımsal Müdürü Başak Sevingel, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, çok sayıda davetli katıldı.

DALINDAYKEN FİYATI 80 LİRA

Protokol konuşmalarının ardından söz alan Tarım ve Hayvancılık Yalova İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova aronyasının doğuşu ve bugünlere geliş sürecinden bahsederek, aronya meyvesinin hem gıda hem de eczacılık sanayiinde kullanıldığını, taze ve kuru meyve olarak da değerlendirildiğini, çok yüksek miktarda antosiyanin ve flavanoidler ihtiva ettiğini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol aronya hasadı yaptı. Daha dalındayken kilosu 80 TL’den satılan aronyaların hasadına başlandı.

Kaynak: İHA

İşte yatırımcısına borsada en fazla kazandıran takım!İşte yatırımcısına borsada en fazla kazandıran takım!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bölgenin akıllısı sen misin, burada yetişmez" dediler"Bölgenin akıllısı sen misin, burada yetişmez" dediler
Açık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyorAçık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyor
Türkiye'de az bulunan bir ürün! Sipariş yağıyorTürkiye'de az bulunan bir ürün! Sipariş yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Satışları yüzde 33,1 düştü!

Satışları yüzde 33,1 düştü!

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

İstanbul'da ekmeğe gizli zam!

İstanbul'da ekmeğe gizli zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.