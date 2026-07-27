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Hasat daha başlamadan satışa çıktı! Yoğun ilgi gördü

Giresun'da yeni sezon öncesi yeşil kabuklu fındık tezgahlardaki yerini aldı. Geçen yıl 150 TL olan kilogram fiyatı bu sezon 200 TL'ye yükselirken, kurutulmuş kabuklu fındık 350 TL'den satılıyor.

Hasat daha başlamadan satışa çıktı! Yoğun ilgi gördü

Giresun'da yeni sezon fındık hasadı öncesinde üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki yol kenarı tezgahlarında yeşil kabuklu taze fındığı satışa çıkarmaya başladı. Geçen yıl kilogramı 150 TL'den satılan yeşil kabuklu fındık bu sezon 200 TL'den alıcı bulurken, kurutulmuş kabuklu fındığın kilogram fiyatı ise 350 TL olarak belirlendi.

Hasat daha başlamadan satışa çıktı! Yoğun ilgi gördü 1

Yeni mahsul fındık, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlardan da ilgi görüyor. Üreticiler, dalından topladıkları fındığı bekletmeden doğrudan tezgahlara getirerek tüketiciyle buluşturduklarını ifade ediyor.

Hasat daha başlamadan satışa çıktı! Yoğun ilgi gördü 2

ÜRETİCİLER FİYATI KENDİLERİ BELİRLİYOR

Yaklaşık üç yıldır kendi yetiştirdiği fındığı yol kenarında sattığını belirten üretici Enver Dikmen, akşam saatlerinde topladığı ürünü ertesi sabah tezgaha çıkardığını söyledi. Bu yöntemle hem ürününü değerlendirdiğini hem de Giresun fındığının tanıtımına katkı sunduğunu dile getiren Dikmen, "Yıllık yaklaşık 150-200 kilogram fındığımı bu şekilde doğrudan tüketiciye satıyorum. Fındığımı tüccara vermek ya da açıklanacak alım fiyatını beklemek yerine kendi belirlediğim fiyatla tüketiciye ulaştırıyorum. Fındığımızı yavaş yavaş kendimiz satıyor, fiyatını da kendimiz belirliyoruz. Böylece ürünümüzü makul bir fiyatla değerlendiriyoruz" dedi.

Hasat daha başlamadan satışa çıktı! Yoğun ilgi gördü 3

YEŞİL KABUKLU FINDIK 200 TL, KURUTULMUŞU 350 TL

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde satışa sunulan taze fındığın özellikle İç Anadolu Bölgesi'ne seyahat edenler ile yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Dikmen, geçen yıl yeşil kabuklu fındığın kilogramını 100-150 TL arasında sattıklarını, bu sezon ise fiyatın 200 TL'ye yükseldiğini söyledi. Kurutulmuş kabuklu fındığın kilogram fiyatının ise 350 TL olduğunu aktaran Dikmen, ürünlerin dalından yeni toplandığını ve bekletilmeden satışa sunulduğunu ifade etti.

Hasat daha başlamadan satışa çıktı! Yoğun ilgi gördü 4

TAZE ÜRÜNE YOĞUN İLGİ

Dikmen, vatandaşların taze ürünü görerek satın aldığını vurgulayarak, "Vatandaşlar fındığı görerek alıyor. Bekletilmiş ürün değil, dalından yeni toplanmış taze fındık satıyoruz. Bu da ilgi görüyor" diye konuştu. Bu uygulamanın hem üreticiye doğrudan satış imkanı sağladığı hem de Giresun fındığının tanıtımına katkıda bulunduğu belirtiliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun
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