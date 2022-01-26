FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Havalar soğudu! Satışları 10 kat arttı

Havalar soğudu! Satışları 10 kat arttı

26.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumasıyla birlikte bir çok kişi kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği turşulara yöneldi. Acı biber turşusuna talep, yaz aylarına kıyasla 10 kat arttı.

Havalar soğudu! Satışları 10 kat arttı

Günlerdir Eskişehir’de yoğun şekilde hissedilen soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, vatandaşı farklı çözüm yolları arayışına yöneltti. Birçok kişi kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği turşulara yöneldi. Özellikle acı turşularda talepler hat safhaya yükseldi. Yaz aylarında günde 5 kilogram kadar satılan acı biber turşusuna talep günde 50 kilograma yükseldi.

"YAZ AYLARINDA GÜNLÜK 5 KİLOGRAM SATIYORDUK, ŞUAN 50 KİLOGRAM SATIYORUZ"

Eskişehir’de turşuculuk yapan Ünal Atalay, havaların soğumasıyla acı turşuya talebin arttığını söyledi. Satışı yaz aylarına göre 10 kat artan acı biber turşusunun yanı sıra acı sos ve acı turşu suyuna da talebin olduğunu belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

“Kış aylarında turşuya talep arttı. Son haftalardaki aşırı soğuk havalardan dolayı talep her geçen gün yükseliyor. Özellikle iç ısıttığı için insanlar acı ürünlere yoğunlaştı. Acı biber turşuları, acı soslar ve acı turşu suyu inanılmaz talep görüyor. Yaz aylarına göre satışlarımız çoğaldı. Yazın insanlar acıyı çok tercih etmiyor. Acı biber turşularından yaz aylarında günlük 5 kilogram satıyorduk, şuan günlük 50 kilogram satıyoruz. Şuan günde 100 litre turşu suyu satıyorsak 80 litresi acı oluyor. Vatandaş soğuk havadan korunmak için acı turşuya hücum etti diyebiliriz.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Tanesi 40 liradan satılıyor! Yıllık kazancı 300 bin liraTanesi 40 liradan satılıyor! Yıllık kazancı 300 bin lira
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Bunlar da kar fırsatçıları! Fiyatlar yüzde 50 arttı

Bunlar da kar fırsatçıları! Fiyatlar yüzde 50 arttı

Hükümet harekete geçti! Hesaplara yatacak rakam belli oldu: Uzun süreli işsizliğe karşı 8 bin TL'ye kadar...

Hükümet harekete geçti! Hesaplara yatacak rakam belli oldu: Uzun süreli işsizliğe karşı 8 bin TL'ye kadar...

El Salvador'a IMF'den "Bitcoin" uyarısı! "Büyük riskler içeriyor"

El Salvador'a IMF'den "Bitcoin" uyarısı! "Büyük riskler içeriyor"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yükseliş için tarih verildi

Yükseliş için tarih verildi

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.