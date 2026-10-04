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Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu

Düzce'de sık iğne tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncaklar üreten Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye hazırlamak için başladığı amigurumiyi zamanla mesleğe dönüştürdü. Kiremitçi, "Hobi işe dönüştü. Dükkan açtım. Süreç bu şekilde devam etti. Bugün gelinen süreçte 3,5 yıllık bir esnaf sürecim var" dedi.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu

Düzce'de sık iğne tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncak bebekler üreten Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye etmek amacıyla başladığı amigurumiyi zaman içerisinde mesleğe dönüştürdü.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 1

Emekliliğinin ardından boş zamanlarını değerlendirmek için üretime başlayan Kiremitçi, bugün Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda esnaflık yapıyor.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 2

El işlerine olan merakının el becerisinden kaynaklandığını belirten Kiremitçi, çocuklarının büyüyerek üniversiteye gitmesinin ardından boş zamanlarını değerlendirmek için amigurumi yapmaya başladığını söyledi.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 3

"HOBİ İŞE DÖNÜŞTÜ! DÜKKAN AÇTIM"

Kiremitçi, "Bu merak el becerimden kaynaklanıyor. Emekli olunca, evde kalınca, çocuklarımızı da büyütüp üniversiteye gönderince boş zamanlarımızı değerlendirmek için böyle bir çalışmaya başladım. Hastam vardı, zaman geçirmek için başladığım bir işti. Ama ilerleyen süreçte çok zevk aldım. Hobi işe dönüştü. Dükkan açtım. Süreç bu şekilde devam etti. Bugün gelinen süreçte 3,5 yıllık bir esnaf sürecim var" dedi.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 4

"PANDEMİDEN SONRA BURASI BİLE İLAÇ GİBİ GELDİ"

Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nın kendileri için yalnızca ticaret yapılan bir alan olmadığını ifade eden Kiremitçi, pazarda üretim yapan kadınların aynı zamanda sosyalleşme ve dayanışma imkanı bulduğunu belirtti.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 5

Kiremitçi, "Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nın konumu çok güzel, burada ayrıca seviliyoruz. Burada hepimiz üretim yapan kadınlarız. Sosyalleşme imkanımız da oluyor. Bizim için hobinin ötesinde kültürel olarak hepimize dayanışma oldu. Pandemiden sonra burası bize ilaç gibi geldi. Çok güzel sosyalleşiyoruz burada" diye konuştu.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 6

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN BURAYA GELİYORLAR"

Tarihi Mahalle Pazarı'nın farklı şehirlerden ziyaretçileri ağırladığını söyleyen Kiremitçi, amaçlarının yalnızca ürün satmak olmadığını, Akçakoca ve Tarihi Mahalle Pazarı'nın tanıtımına da katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 7

Kiremitçi, "Dışarıdan çok misafirlerimiz oluyor. Düzce, Zonguldak, Ereğli, Ankara, İstanbul, Bursa, Türkiye'nin her yerinden buraya geliyorlar. Burada onları ağırlamaya çalışıyoruz. Ticaretten ziyade biz Akçakocamızı ve Mahalle Pazarımızı tanıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hediye etmek için başladı, mesleğe dönüştü: Dükkan sahibi oldu 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hediye dükkan meslek
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