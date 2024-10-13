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'Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin' İlber Ortaylı'dan tavsiye 'Herkes değerinin bilincinde değil'

13.10.2024 14:43
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 82 yaşındaki Aynur Sucu’nun yazdığı, “Aynur Teyze’den 2 Yaka / 50 Lezzet” adlı kitabın lansmanına katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin” dedi.

'Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin' İlber Ortaylı'dan tavsiye 'Herkes değerinin bilincinde değil'

Yunanistan’ın Girit ve Midilli adalarından mübadele döneminde Ayvalık’a gelen mübadillerin Akdeniz Mutfağı’na ait 50 önemli yemek çeşidinin tarifi ve püf noktalarının anlatıldığı kitabın tanıtım gecesinde zeytinyağı dünyasının yakinen tanıdığı merhum Ahmet Sucu’nun eşi Emine Sucu tarafından plaketle onurlandırılan İlber Ortaylı, Ege’nin iki yakasından biri olan Ayvalık’ta bir eğitim enstitüsü kurulması gerektiğini belirterek, “Yani hemen akıllara bir üniversite geliyor. Ama değil. Bir sosyal bilgiler enstitüsü. İki tarafın dilini öğrettikleri, tarihi araştırdıkları bir bölgedir Ayvalık. Zengin ve renkli bir yer. Ben de bundan dolayı ilgilendim ve bu kitapta benim için bir sürpriz oldu. Ailenin büyüğü. Büyükanneleri. Çok mahir bir üstat. Ama çok enteresan. Ayvalıklılar, tam bir eczacı. Uzun yıllar burada insanlar; yedikleri otlar ve çevredeki bitkilerle kendilerini ayakta tutmuşlar. Uzun yaşamışlar. Ayvalık zengin. Cumhuriyetin ilk 20 yılında, ülkemizin en zengin 3. İlçesi konumunda. Ama bu durum sağlık alanında belki çok fazla yatırımlar getirmemiş buraya. Ama halk kendilerince bir şeyler toplamışlar.” dedi.

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“AYVALIK VE ÇEVRESİ ÇOK FENA BİR ŞEKİLDE BİNALAŞIYOR, ÇOK FENA TURİZMLEŞİYOR”

“Aynur Teyze’den 2 Yaka / 50 Lezzet” isimli kitabın lansmanında yaptığı konuşmada Prof. Dr. Ortaylı, “İnşallah iki yaka arasındaki ilişkiler de iyi gider. Çünkü Midilli, Yunanistan'da çok zıt bir vilayettir. Mesela halen daha Komünist Parti’ye rey verir. Bu durum ülkenin başka kentlerinde pek görülmez. O yüzden de Atina ile araları pek iyi değildir. Bunu da herkes bilir. Böyle buradaki gibi uysal, uyumlu bir bölge değildir. Ama bütün bunlara rağmen insanlar iyidir orada. Güzel bir adadır. Ege’de hiçbir ada, Midilli kadar yeşil ve güzel değildir. Halen daha adanın zeytin ziraatı çok iyidir. Ayvalık’ta bu durum aynı şekilde iyi. Ama ben, etrafınızdaki zeytinlikleri korumanızı tavsiye ediyorum. Bize en iyi ödül bu olur. Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin. Çünkü bu bölge çok fena bir şekilde binalaşıyor. Çok fena turizmleşiyor. Bence bu lüzumsuz. Çok fena da zeytinlikler tahrip ediliyor. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu durum milli bir felakettir ve bana kalırsa da, Türkiye; nasıl klasik kültür bakımından Akdeniz'de en zengin bölgeyse, bu durum zeytinler için de aynı paralelde zenginliğe sahiptir. Bu değerleri korumamız lazım. Ayvalık ve Türkiye, zeytin zenginliği bakımından İspanya’dan geride değildir. Ama bunun da herkes bilincinde değil. İtiraf etmem lazım. Zeytinin değeri konusunda Akhisarlılar daha fazla bilince sahip. Bu anlamda yarışmak lazım ve Akhisar’daki gibi bir zeytin festivali organizasyonu Ayvalık’ta olabilsin. Bu tip zeytin seminerlerini yıllarca yapabilmek oldukça zor. Ama imkânsız değil. O günleri görebildiğim gün, herhalde daha mutlu olacağım.” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zeytin İlber Ortaylı
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