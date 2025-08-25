'Her evde bulunmalı' Kilosu 10 liradan satılıyor! 'Borsası bu köy'

Kaynarca Köyü Muhtarı ve çiftçi Vedat Altınöz, köyde lahananın tamamen ata tohumu ile üretildiğini vurguladı. Altınöz, Kaynarca köyünün beyaz lahanının borsası olduğunu belirterek, "Bizim en büyük farkımız, 100 yıldır kendi ata tohumumuzu koruyarak üretim yapmamız. Dışarıdan hiçbir tohum almıyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz" dedi.

600 ÇİFTÇİ KAYITLI

Nisan sonunda başlayan ekim sürecinin Temmuz'a kadar devam ettiğini belirten Altınöz, şunları aktardı:

"Hasat ise 15 Ağustos'ta başlar ve yıl sonuna kadar sürer. Kayıtlı 500-600 çiftçimiz var. Bu üretimle yılda yaklaşık 300 bin ton hasat alıyoruz"



"HER EVDE BULUNMALI"

Beyaz lahananın sağlıklı ve her evde sık tüketilmesi gereken bir besin olduğunu vurgulayan Altınöz, "Lahana hem sağlık açısından hem de mutfaklarda çok yönlü kullanımıyla vazgeçilmez bir ürün. Sarma, dolma, turşu, salata ve birçok yemeği yapılıyor. Her evde bulunması gereken bir nimet. İnşallah önümüzdeki yıllarda festivalle de lahanamızı tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



KİLOSU 10 LİRA

Köyde 150 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Yunus Emre Akbulut da ata tohumu ile yaptıkları üretimin önemine dikkat çekti. Akbulut; "Mesleğimiz lahana üretimi. Tamamen yerli ve organik şekilde yetiştiriyoruz. Anadan babadan kalma ata tohumu ile ekim yapıyoruz. Bu yıl 2 bin tona yakın verim bekliyorum. Maliyetimiz şu an 35-40 TL arasında, satışımız da 50 TL civarında. Kilosunu da 10 TL'den satıyoruz. Şükür Allah'a, geçimimizi lahanadan sağlıyoruz. Hasadımız 15 Ağustos'ta başladı ve Allah nasip ederse Ocak sonuna kadar devam eder" diye konuştu.



Üreticiler, gelecek yıllarda düzenlenecek etkinliklerle ata tohumundan yetişen Kaynarca lahanasının lezzetini ve çeşitliliğini Türkiye'nin dört bir yanına tanıtmayı amaçlıyor.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır