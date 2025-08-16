FİNANS

Her mahallede dönüm dönüm var! Dört bir yana satıyorlar

Hatay'ın bereketli topraklarından olan Arsuz ilçesinde ata tohumuyla üretilen maydanoz tohumu üretiminde hasat başladı. Türkiye'nin maydanoz tohumu ihtiyacının yüzde 75'inin karşılandığı bölgede üretici ürün verimliliğinden memnun olduğunu ifade ederken maydanoz tohumunun kilosu 100 TL'den alıcı buluyor. Maydanoz tohumu üretimi yapan Muhlis Satmaz "Üç büyük mahallede toplam 3-4 bin dönüm, Arsuz'un tüm mahallelerinde ise 5-6 bin dönüm maydanoz üretimi var" dedi.

Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay'da yaz sezonu itibarıyla ürün çeşitliliği artıyor. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmaya devam ediyor. Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi sakinlerinden Satmaz ailesi, 40 dönümlük tarlada dededen kalma ata tohumuyla maydanoz tohumu üretimini sürdürüyor.

Hasadı yapılan maydanoz tohumunun tarladan kilosu 100 TL'den alıcı bulurken, bu yıl üretici verim kalitesinden memnun.

Türkiye'nin yüzde 75'lik maydanoz tohumunun üretildiği Arsuz bölgesi adeta yerli tohumlarla üretime yön veriyor.

"DEDEDEN KALAN ATA TOHUMU TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR"

Dededen kalma ata tohumuyla maydanoz tohumu üretimini sürdürdüklerini söyleyen 27 yaşındaki Muhlis Satmaz, "Bu iş bize dedelerimizden kaldı. Tohumumuz tamamen ata tohumu, dışarıdan hiçbir şekilde oynanmamış. Öncelikle yeşillik olarak Türkiye genelinde satışını yapıyoruz. Ülke genelindeki tohum ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'i Hatay'ın Arsuz ilçesinden karşılanıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte maydanoz tohuma kalkıyor. Bu dönemde biçimini yapıp, arkamızda gördüğünüz eleme makineleriyle temizleyerek piyasaya sunuyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE DÖNÜM BAŞINA 50 KİLO ALDIĞIMIZ TARLADAN BU SENE 50-100 KİLO ARASI ÜRÜN ELDE EDİYORUZ"

Ata tohumunun kilogram fiyatının 100 TL olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini ifade eden Satman, "Üç büyük mahallede toplam 3-4 bin dönüm, Arsuz'un tüm mahallelerinde ise 5-6 bin dönüm maydanoz üretimi var. Bakımını, sulamasını kendimiz yapıyoruz. Hava şartları zaman zaman olumsuz olsa da bu yıl geçen seneye göre verim daha yüksek. Geçen sene dönüm başına 50 kilo aldığımız tarladan bu sene 50-100 kilo arası ürün elde ediyoruz. Şu an piyasaya sunduğumuz fiyat kilo başına 100 TL. Köyümüzde bu ürünün ticaretini yapan bir abimiz var, o da Türkiye'nin dört bir yanına satışını sağlıyor. Ankara, Eskişehir, Mersin ve doğu illerine kadar ulaştırıyoruz. Hasat döneminde sabah saat 6'da başlıyoruz, gece 1-2'ye kadar çalışıyoruz. 40 dönümlük arazimizden yaklaşık 100 kilo civarında tohum elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıştırma işlemini ise özenle yapıyoruz. İçinde yabancı ot kalmaması için tohumu üç kez elekten geçiriyoruz. Böylece müşterimiz sadece temiz maydanoz tohumu alıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

