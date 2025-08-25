FİNANS

Her şey yasaktı giden şikayet ediyordu! Paranızı geri alabilirsiniz, o ödemeler yasal değil

Antalya'da sahil şeridinde otel ve işletmelerin ücretli plaj uygulamaları vatandaşların tepkisine yol açtı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kıyıların anayasa gereği halka açık olduğunu belirterek, "Bu alanlar kiralanamaz, buralar halka ait, kamuya açık yerlerdir" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde çocuklarıyla yüzmek isteyen bir aile, işletmeler nedeniyle yüzecek yer bulamadıkları anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Sahilleri kullanan vatandaşlar da halk plajları için ayrılan alanların küçük olduğunu, şezlong ve şemsiyelerin sahili kapladığını söyledi. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, işletmelerin işgal boyutunda hizmet verdiğini söyleyerek, vatandaşların kendi yiyecek ve içeceklerini sahile getirebileceğini, mağduriyet halinde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini vurguladı.

'TÜKETİCİ, ALMADIĞI HİZMETİN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL'

Neşet Gündüz, sahil ve kıyıların anayasa gereği halka açık olduğunu belirterek, şu sözleri kullandı:

"Denize 50 ya da 100 metre mesafedeki alanlar, kamunun ortak kullanımındadır. Belediyeler, valilikler ve kaymakamlıkların bu konuda denetim görevini yerine getirmesi gerekir. Bugün birçok plajda daha girişte gişeler kurulmuş ve ücret alınıyor. Üstelik bununla da kalmıyor, vatandaşın kendi yiyecek ve içeceğini sahile sokması yasaklanıyor. Oysa tüketici, almadığı hiçbir hizmetin bedelini ödemek zorunda değildir. Şezlong ücreti gibi ödemeler için de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup, parasını geri alabilir"

'KONYAALTI PLAJ PARKLARINA GİDİN, HER ŞEY PARALI'

Belediyelerin sahil alanlarını 'işgaliye parası' adıyla kiraya verdiğini kaydeden Gündüz, cümlelerini şöyle devam ettirdi:

"Bu alanlar kiralanamaz, buralar halka ait, kamuya açık yerlerdir. Devletin mutlaka müdahil olması gerekiyor. Konyaaltı plaj parklarına gidin, her şey paralı. Otoparka girmek bile ücretli. Oysa Karayolları'na ait bir park alanının neden ücretli olduğu sorgulanmalıdır. Kurumlar görevlerini yapmadığı için tüketiciler haklarını kullanamıyor. Bunun sonucunda da işletmeler vatandaşa kabadayılık yapabiliyor"

'YİYECEK İÇECEK GETİRMEK YASAKTIR YAZISI KOYMAYA HAKLARI YOK'

Vatandaşların sahilleri özgürce kullanma hakkı olduğunu vurgulayan Gündüz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Eğer parasal bir mağduriyet yaşanırsa, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilirler. Vatandaş, sahile kendi yiyeceğini içeceğini getirebilir. Belediyelerin veya özel işletmelerin 'Yiyecek içecek getirmek yasaktır' yazısı koymaya hakkı yoktur. Yasak koyma ve ceza verme yetkisi, yalnızca mahkemelere aittir. Şirketler ve belediyeler, kendi kurallarını icat ederek vatandaşı mağdur edemez. Bu çok sakıncalı ve tehlikeli bir gidişat. Toplumsal çatışmalara yol açabilir"
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

