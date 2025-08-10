Her yıl artıyor! Üretimi yaygınlaşıyor 'İhracata uygun'

Sarıgöl’de sarılop incir üretimi yaygınlaşıyor. Yağışların azalması ve yeraltı sularının her yıl daha derinlerden çıkarılması, çiftçileri alternatif ürün arayışına yöneltti.

"SULTANİYE ÜZÜMÜNE ALTERNATİF OLABİLİR"

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi Işıklar mevkisinde çiftçilik yapan Mehmet Akyüzoğlu, üzüme alternatif olarak 8 dekarlık alana 650 adet, az su isteyen sarılop incir fidanı diktiğini söyledi. Bölgede daha önce de sarılop incir dikimi yapıldığını belirten Akyüzoğlu, bu türün ihracata uygun olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda Sultaniye üzümüne alternatif olabileceğini ifade etti.