'Herkes bilmez! Hemen satışa sunmam' Fiyatı 2500 TL! İstanbul başta, her yerden talep var

Malatya'da üç kuşaktır ceviz ağacından davul üretimi yapan Koşar ailesinin son temsilcisi Ahmet Koşar, çocuk yaşta başladığı mesleğini 40 yıldır özveriyle sürdürüyor. Koşar "Davulu bir haftada yaparım ama hemen satışa sunmam. En az bir yıl bekletirim. Demini, kalıbını alsın diye. Bunu herkes bilmez" dedi. İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından talep aldıklarını söyleyen Koşar "Fiyatlar 500 TL'den başlar, 2 bin 500 TL'ye kadar çıkar. Malzeme kalitesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Malatya'da üç kuşaktır davul üretimi yapan Koşar ailesinin son temsilcisi Ahmet Koşar, çocuk yaşta başladığı mesleğini yaklaşık 40 yıldır büyük bir sevgi ve özveriyle sürdürüyor. Ceviz ağacından yapılan geleneksel davullarıyla tanınan Koşar, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından talep aldıklarını ifade etti.

"ATA MESLEĞİNİN SEVEREK YAPIYORUM"

Kent merkezinde yıllardır üretim yapan Ahmet Koşar, baba ve dede mesleğini sürdürmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Ben bu işi dedemden, dedemin dedesinden öğrendim. Ata mesleği olarak yapıyorum ve severek yapıyorum. Yaptığım davul hoş olursa sevinip mutlu oluyorum. Ama ağaç kötü çıkarsa, kırılırsa içimden gelerek ağlayasım gelir. Çünkü verdiğim emeğe üzülürüm" dedi.

"CEVİZ EN İDEAL HAM MADDEDİR"

Davul yapımında ceviz ağacının en kaliteli malzeme olduğunu belirten Koşar, "Bu ağacı severek alıyorum. Büyük tomruklar alıyoruz ama içinin nasıl çıkacağını bilemeyiz. Kimi zaman iyi çıkıyor, kimi zaman kötü. Ama ben her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu iş bana babamdan ve dedemden kalan bir hatıra" ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTADA YAPARIM AMA HEMEN SATMAM, EN AZ BİR YIL BEKLETİRİM"

Koşar, ürettiği davullarda kalitenin ön planda olduğunu ifade ederek "Davulu bir haftada yaparım ama hemen satışa sunmam. En az bir yıl bekletirim. Demini, kalıbını alsın diye. Bunu herkes bilmez. Biz dededen, babadan böyle öğrendik. O yüzden en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.

"EN ÇOK TALEP İSTANBUL'DAN"

Usta Koşar, davullara en çok talebin İstanbul'dan geldiğini kaydederek, "İstanbul'dan bizi bilenler gelir. En iyi davulcular, Malatya'da babam Mehmet Koşar'ın yaptığı davulları bilir. Eskiden gece gelip altın, hediyeler getirirlerdi ki iyi bir davul alsınlar diye. Şimdi de geleneksel yöntemlerle üretime devam ediyorum. Bu meslek belki benden sonra yapılmayacak ama ben elimden geldiğince sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

DAVUL FİYATLARI 500 TL İLE 2 BİN 500 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kullanılan malzeme ve işçiliğe göre davul fiyatlarının değiştiğini belirten Ahmet Koşar, "Fiyatlar 500 liradan başlar, 2 bin 500 liraya kadar çıkar. Malzeme kalitesi çok önemli. Kaliteli ağaç ve deriyi usta işçilikle buluşturunca ortaya iyi bir davul çıkar. Ancak bu işi sevmeden yapan biri bu emeği gösteremez" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Malatya davul fiyat satış üretim
