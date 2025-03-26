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Herkes soruyordu, artık tezgahta! Kilosu 100 TL 'Ben demiyorum bilim adamları diyor'

26.03.2025 15:46
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Elazığ’da doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 100 liradan satışa sunuldu. Çiriş otu satan bir vatandaş "Çiriş otu bağırsak hastalığının ilacıdır. Bunu ben söylemiyorum bilim adamları söylüyor zaten. Çiriş otu doğal antibiyotiktir" dedi.

Herkes soruyordu, artık tezgahta! Kilosu 100 TL 'Ben demiyorum bilim adamları diyor'

Elazığ’da dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı.

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ÇİRİŞ OTUNUN KİLOSU 100 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş otu, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 100 liradan satışa sunuldu.

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"ÇİRİŞ OTU BAĞIRSAK HASTALIĞININ İLACI! BEN SÖYLEMİYORUM, BİLİM ADAMLARI SÖYLÜYOR"

30 senedir çiriş otu sattığını belirten Zülfü Güngör, "Çiriş otu 3 gündür Elazığ’a geldi. Daha öncesinde vatandaşlar çok soruyordu şimdi tezgahlarda yerini aldı. Faydalı olduğu için vatandaşlar sürekli çiriş otunun gelip gelmediğini soruyordu. Çiriş otu doğada kendiliğinden yetişiyor. Herkes getiremez çiriş otunu. Biz bunları Tunceli’nin Ovacık dağlarından getirtiyoruz. Çiriş otunun kilogramı 100 liraya satılıyor. Haziran ayına kadar satışı devam edecektir. Çiriş otu bağırsak hastalığının ilacıdır. Bunu ben söylemiyorum bilim adamları söylüyor zaten. Çiriş otu doğal antibiyotiktir" dedi. (İHA)

AW420257_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ fiyat tezgah
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