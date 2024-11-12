Herkesi zehirleyip 250 bin TL kazanacaklardı! 292 bin TL'den oldular

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi Sahipata Mahallesinde bulunan bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medya üzerinden satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı.

PİYASA DEĞERİ 250 BİN TL

Ekipler ardından Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri ile birlikte söz konusu depoya baskın yapıldı. Baskında piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi.

292 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Olayın ardından ele geçirilen sucuklara el konulurken, gözaltına alınan şahıslara ise ilgili kanun maddeleri uyarınca 292 bin TL para cezası kesildi. (İHA)