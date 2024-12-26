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Herkesin görmesi gereken liste: Bütün marketlerde var ama ürünü hileli çıktı! Yine aynı ünlü marka

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.12.2024 10:26
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Tarım Bakanlığı gıdada hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Liste yenilendi ve bir kez daha vatandaşa sakıncalı ürünler yediren markalar belli oldu. Listede İstanbul'dan kıyma ve Afyonkarahisar ile Kayseri'den sucuk girmesi görenleri şaşırttı. Öte yandan neredeyse her markette satılan Arifoğlu baharatlarından bu kez de kekikte yabancı maddeye rastlandı. İşte herkesin görmesi gerek o liste...

Herkesin görmesi gereken liste: Bütün marketlerde var ama ürünü hileli çıktı! Yine aynı ünlü marka

Vatandaşın hem parasını alıp hem de sağlığıyla oynayan işletmeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından isim isim ifşa ediliyor. Listeye bu zamana kadar 81 ilden de çok sayıda ürün girdi. Köfteci Yusuf'taki domuz eti kriziyle daha bilinir hale gelen listede bu kez sucuk, kıyma, kekik ve zeytinyağı yer aldı. Sucuğuyla meşhur Afyonkarahisar ve Kayseri'den de birer marka olması ise görenleri daha da şaşırttı.

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MARKETE GİTMEDEN BU LİSTEYE BAKIN

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi olarak iki ayrı kategoride ifşalarına devam ediyor.

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25 Aralık'ta güncellenen Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde kıyma, sucuk ve kekik yer aldı. İstanbul Fatih'te kıyma satışı yapan Hasibe Bakar-Kasap Hikmet firmasının ürününde sakatat tespit edildi.

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SUCUĞUYLA MEŞHUR İKİ İLDE DE TAĞŞİŞ

Dikkat çeken ürünlerden biri de sucuk oldu. Sucuk denilince akla gelen ilk iki şehirde de hile tespit edildi. Bunlar Kayseri'den Zirveden markası ve Afyonkarahisar'dan Uğur Erceylan markası oldu. İki üründe de kanatlı eti tespit edildi.

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ÜNLÜ MARKA YİNE LİSTEDE

Neredeyse her markette satılan Arifoğlu markası ise bir kez daha listeye girdi. Geçtiğimiz günlerde sumakla listede olan ünlü marka bu kez de kekikle kendine yer buldu. Kekikte yabancı maddeye rastlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kekik Tarım ve Orman Bakanlığı baharat kıyma sucuk Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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