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Herkesin korkulu rüyası! Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar

KOBİ HABERLERİ  | 02.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da vatandaşların evlerinde bulduğu zehirli kara akrepleri toplayarak tesis kuran Ali Yılmaz, litresi 10 milyon dolar olan dünyanın en pahalı akrep sıvısının ham maddesi olan zehri üretiyor.

Herkesin korkulu rüyası! Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır akreplerle iç içe yaşıyor. Küçük yaşlarda Sağlık Bakanlığından ekiplerin köylerine gelerek akrep aldığını belirten Yılmaz, merak saldığı işi meslek edindi. Yılmaz, uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüterek, evlerinin altındaki depoda bir tesis kurdu. Türkiye’de sadece Şanlıurfa’da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda akrep türünü tarla, ahır ve kerpiç evlerde yakalayan vatandaşlar, kentte tanınan Ali Yılmaz’ı arayarak bilgi veriyor.

Yılmaz, ihbar üzerine gittiği vatandaşların evlerinde kara akrebi yakalayarak tesiste üremelerini sağlıyor. Akrepleri eline alan Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi. Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon dolara alıcı bulduğunu ifade eden Yılmaz, kendisinin de yıllardır geçimini akrep ve akrep zehri satarak yaptığını söyledi. Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin korona virüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini ve bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de söyledi. Hem üretiği akrepleri hem de laboratuvar ortamında akrepten elde ettiği zehri anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına talep üzerine satan Yılmaz, işiyle binlerce lira kazandığını aktardı.

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'AKREP GÖREN BENİ ARIYOR'

Ali Yılmaz, uzun yıllardır uğraştığı ve hayali olan akrep tesisini kurduğu için çevrede tanındığını belirterek, “Kim evinde akrep görürse beni çağırıyor. Bende gidip akrebi yakalıyorum. Sonra hayalim olan kurduğum tesise getirerek yetiştiriciliğini yapıyorum. MS (Multiple Skleroz), beyin tümörü, kanser tedavisi ve botoks gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan akrep zehrinden üretilen sıvının üretilmesine önayak oluyoruz. Burada yetiştirdiğimiz akrepleri anlaşmalı olduğumuz firmalara götürüp satışını yapıyoruz” dedi.

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UN KURDU İLE BESLENİYOR

Yılmaz, akreplerin un kurdu ile beslendiğini aktararak, “Bu tesisimizde akreplerin bakımlarını ve beslenmelerini yapıyoruz. 15 günde bir işçiler özel araçlarla yemlerini verir. Belli çiftleşme dönemlerinden sonra bazı akreplerin 20-30, bazı akreplerin ise 100-150 kadar yavru yaptığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

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'KORONA İLACI İÇİN DESTEK VERMEYE HAZIRIM'

Yılmaz, “Yurt içi ve yurt dışından birçok talep var. Bu konuda genelde kendi ülkemizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bize bayağı bir gelir sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda akrebin bir damla zehrinde yaklaşık 150 protein olduğu söyleniyor. Bu proteinlerin genelde antibiyotik olarak kullanıldığı da bilimsel çalışmalarda tespit edilmiş. Yaklaşık 1 ay önce beni İtalya’dan aradılar. Ülkenizde korona ile ilgili akrep zehrinden bir çalışmanız var mı dediler. Hayır dedim. Ama Bilim Kurulundan bu konuyu sordular. Araştırılması gerektiğini, gerçekten de bu konunun üzerinde durulmasını dile getirdiler. Bütün dünyayı kasıp kavurmuş olan bu korona salgını için yapılacak akreple ilgili çalışmalarda ülkeme istediği desteği sağlarım” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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