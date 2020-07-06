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Hobi amaçlı başladı! Passiflora meyvelerini 100 liradan satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 06.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hobi amaçlı tropik meyve ve endemik bitkiler yetiştiren Ahmet Tural (64), 5 yıl önce diktiği 5 passiflora (çarkıfelek) ağacından ilk hasadını yaptı. Yaklaşık 10 kilo passiflora meyvesi toplayan Tural, kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyor.

Hobi amaçlı başladı! Passiflora meyvelerini 100 liradan satıyor

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi'nde 5 yıl önce hobi amaçlı tropikal bahçe kuran Ahmet Tural, 5 passiflora ağacından ilk hasadını yaptı. Yaklaşık 10 kilo passiflora meyvesi toplayan Tural, kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyor. Passiflora ağacının cinsine göre yılda iki defa meyve verdiğini anlatan Ahmet Tural, hasadın haziran sonunda başlanıp, eylül ayı içinde sona erdiğini, ikinci hasadın ise ocak ve mart aylarında yapıldığını söyledi.

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Hobi amaçlı tropik meyve ve endemik bitkiler yetiştirdiğini aktaran Tural, "Passiflora bitkisini 5 yıl önce tropikal bahçeme ekerek üretmeye başladım. 5 passiflora ağacım var. Bugün ilk hasadımı yaptım. Turfanda passiflora meyvelerimizin kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyorum. Bundan önceki yıllardaki hasatlarımda pazarı olmadığı için eşe, dosta dağıtıyordum. Bu yıl sosyal medya aracılığıyla ürüne talep var. Değişik şeyler üretmeyi seviyorum. Passiflora bahçesi kurmak isten arkadaşlara su sıkıntıları yoksa tavsiye ediyorum. Bu bitki tropikal olduğu için su ve nemi çok seviyor" diye konuştu.

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İlçede muz, avokado, passiflora (çarkıfelek), liçi (lychee- kral meyvesi), longan, mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi gibi ürünler üretiliyor.

Bölgede tropikal üretime katkı sağlayan Mustafa Ezici ise passiflora fidanı üretimi yapıp bahçeleşmeye karar veren üreticilere fidan desteği veriyor.

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