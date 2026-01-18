FİNANS

Hobi olarak alıp satıyordu! Üretime başladı, atölye bile kurdu

Kastamonu'da hobi olarak tespih alıp satmaya başlayan vatandaş, merakını ileri seviyeye taşıyarak kurduğu atölyede kendi tespihlerini yapıyor. Büyük emekle doğal taşları işleyen vatandaş, bir tespih yapabilmek için iki gününü harcıyor.

Hobi olarak alıp satıyordu! Üretime başladı, atölye bile kurdu

Kastamonu'da yaşayan Yusuf Ekşioğlu, 10 yıl önceki merak duygusuyla tespih alıp satmaya başladı. Yıllar içerisinde tespihlere duyan ilgisi artan Ekşioğlu, 3 yıl önce Kastamonu'daki Aktarlar Çarşısı'nda kendi atölyesini kurdu. Atölyesinde merakını ileri seviyeye taşıyan Ekşioğlu, kendi tespihlerini yapmaya başladı. Doğal taşları büyük emekle işleyen Ekşioğlu, bir tespihi yapabilmek için ortalama 2 gününü harcıyor.

Hobi olarak alıp satıyordu! Üretime başladı, atölye bile kurdu 1

Yaptığı ve aldığı tespihleri atölyesinde sergileyen Ekşioğlu, Türkiye'de önemli bir kültür öğesi olan tespihi gelecek nesillere aktarmak istediğini ifade etti.

Hobi olarak alıp satıyordu! Üretime başladı, atölye bile kurdu 2

"TESPİH KÜLTÜRÜ TÜRKİYE'DE BAMBAŞKA BİR NOKTADA"

Tespih merakının alım satım yaparak başladığını ifade eden Ekşioğlu, "Yaklaşık 10 yıldır tespih işiyle uğraşıyorum. Alım satımla başladığım serüven 10'uncu yılında dükkan açmakla sonuçlandı. Bu merak bir tespih alıp, sonra devamının gelmesiyle oluyor, daha sonra koleksiyon boyutu ortaya çıkıyor. Ben de bir tespih alarak başladım, daha sonra baktım ki elimdeki tespihler dükkan açacak boyuta gelmiş. Bunun ticaretini yapmayı düşündüm. 10 yıl önce sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladım. Tespih işi popüler bir hal almış. Daha sonra dükkan açmaya karar verdik. Merakla başladı ve gördük ki Türk milleti tespihi seviyor. Tespih kültürü Türkiye'de bambaşka bir noktada. Tespih erkeğin en güzel aksesuarlarından" dedi.

Hobi olarak alıp satıyordu! Üretime başladı, atölye bile kurdu 3

"EL İŞÇİLİĞİ TESPİHLER DAHA KIYMETLİ OLUYOR"

El yapımı ve taşların tespihin değerini arttırdığını ifade eden Ekşioğlu, Tespih yapımı, sanayileşmeyle çok ileri bir boyuta taşındı. Eskiden tamamıyla el işi olduğu için süreci uzundu. Şu anda tespih yapan binlerce usta var. El işçiliğinde süreç uzun oluyor. Bir tespihin baştan sona bitiş aşaması iki günü buluyor. Makineleşmeden dolayı bin tane tespih yapan makineler var. Hal böyle olduğu için el işçiliği tespihler daha kıymetli oluyor" diye konuştu.

Hobi olarak alıp satıyordu! Üretime başladı, atölye bile kurdu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

