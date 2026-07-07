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Hobi olarak başladı, 42 dönüme çıkardı: Akın akın geliyorlar

Bilecik'te hobi olarak 2 dönüm çilek yetiştirmeye başlayan Yalçın Nar, 8 yılda üretimi 42 dönüme çıktı. 100 bin kök arazide herkes kendi çileğini toplarken Nar, pazarda satacak çilek bulamıyor.

Hobi olarak başladı, 42 dönüme çıkardı: Akın akın geliyorlar

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçın Nar, hobi olarak kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını ifade etti. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başta 2 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme son olarak da 42 dönüme çıkaran Nar, yıllık 100 ton üretim yapıyor.

Hobi olarak başladı, 42 dönüme çıkardı: Akın akın geliyorlar 1

"BU İŞE HOBİ OLARAK 2 DÖNÜMLÜK BİR ALANDA BAŞLADIK"

Çilek üreticisi Yalçın Nar, vatandaşların çilek tarlasında yiyerek, eğlenerek çilek topladıklarını anlatarak, "Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık. Daha sonra vatandaşın yoğun isteği üzerine üretim alanımızı 42 dönüme çıkardık. Bizim amacımız doğal çilek yetiştirerek vatandaşa, halka doğal çilek yedirmekti. İnsanlara beğendikleri çileği dalından seçerek toplama imkânı sunmak istedik. Vatandaşlarımızın bu uygulamaya ilgisi ve talebi üzerine bahçemizi ziyaretçilere açtık. Cumartesi ve pazar günleri bahçemiz oldukça kalabalık oluyor. Gelen ziyaretçilerimize girişte sepetlerini veriyoruz ve bahçeye yönlendiriyoruz. Kendi seçtikleri çilekleri tadına bakarak topluyorlar. Çıkışta ise topladıkları çilekleri tarttırıp ücretini ödüyorlar" dedi.

Hobi olarak başladı, 42 dönüme çıkardı: Akın akın geliyorlar 2

"VATANDAŞLARIMIZ BEĞENDİKLERİ VE SEÇTİKLERİ ÇİLEKLERİ KENDİ ELLERİYLE TOPLAYIP EVLERİNE GÖTÜRÜYOR"

Tarladan çilek toplayan Çilek üreticisi Yalçın Nar'ın annesi Gülümser Nar ise, "Burası oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşlarımız beğendikleri ve seçtikleri çilekleri kendi elleriyle toplayıp evlerine götürüyor. Evlerinde de afiyetle tüketebiliyorlar" dedi.

Hobi olarak başladı, 42 dönüme çıkardı: Akın akın geliyorlar 3

Öte yandan başta Bilecik, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar ellerindeki sepetlerle tarlaya girip, istediği çileği toplayarak satın alıyor.

Hobi olarak başladı, 42 dönüme çıkardı: Akın akın geliyorlar 4

Hobi olarak başladı, 42 dönüme çıkardı: Akın akın geliyorlar 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik hobi üretim
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