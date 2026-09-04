12 yıllık hobisi dünya pazarına açılıyor! Ödülleri peş peşe topladı

Eskişehir'de 12 yıl önce hobi amacıyla arıcılığa adım atan Hakkı İşçi, geliştirdiği üretim yöntemi ve elde ettiği yüksek kaliteli ballarla uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. İşçi, 3 ülkede düzenlenen prestijli yarışmalarda aldığı ödüllerle kalitesini tescillediği ürünlerini şimdi dünya pazarına sunmayı hedefliyor.

Alpu ilçesine bağlı kırsal Ağaçhisar Mahallesi'nde 150 kovanla üretim yapan İşçi, hem araştırmalarından hem de sahadaki deneyimlerinden yararlanarak bal üretim tekniklerini sürekli geliştiriyor.

FARKLI BİTKİLERDEN FARKLI TAT VE AROMALAR

Kovanlarını çeşitli bitki örtülerinin bulunduğu alanlara taşıyan İşçi, bu sayede birbirinden farklı renk, tat ve aromaya sahip ballar elde ediyor. Üretim sürecindeki bu yöntemin, balın içeriğindeki prolin ve toplam antioksidan aktivite (TA) değerlerinin yüksek seviyelere ulaşmasına katkı sağladığı belirtildi.

İşçi, ürettiği balların kalitesini laboratuvar analizleriyle de kayıt altına aldı. Ürünlerinin uluslararası alandaki niteliğini ortaya koymak isteyen arıcı, 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında gerçekleştirilen yarışmada "Çam Balı ve Diğer Salgı Balları" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Fransa'da gerçekleştirilen ve balların kalitesi, orijinalliği ile lezzetinin değerlendirildiği Paris International Honey Awards'ta da bu yıl "Platin Ödül" alan İşçi, uluslararası başarısını bir başka ödülle daha güçlendirdi.

6 NUMUNE LABORATUVARDA ANALİZ EDİLDİ

İşçi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2026 Londra Uluslararası Bal Ödülleri organizasyonunda da yarıştı. Yarışmaya gönderdiği 6 numune, çeşitli laboratuvar testlerinden geçirilerek ayrıntılı şekilde analiz edildi.

Laboratuvar incelemelerinin tamamlanmasının ardından uluslararası jüri tarafından değerlendirilen numuneler yüksek puan aldı. İşçi'nin örnekleri, "Çok Çiçekli Bal" kategorisinde "Altın Kalite" ödülüne layık görüldü.

"TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Hakkı İşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası düzeyde dünyanın önde gelen yarışmalarından birincilik ve kalite ödülleri kazanmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Farklı tat ve kokulara sahip ballarını tüketicilerle buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İşçi, "Tabii çileli bir yoldan geçmekteyiz. Nerede özel bitki varsa oraya doğru arılarımızı taşıyıp, oradaki bitki özlerinden elde ettiğimiz balı insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

Yarışmalarda elde edilen dereceler ve laboratuvar analizlerinin ardından ürünlerinin yurt içindeki bilinirliğinin de arttığını ifade eden İşçi, "Yurt dışında da uluslararası seviyedeki yarışmalarda ödüller alınca talepler oluyor. İnsanlar artık bize ulaşıyor. Balımızın kalitesini öğreniyorlar, görüyorlar ve bu şekilde bize ulaşıyorlar. Şu an temaslarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HEDEFTE KATAR VE DUBAİ VAR

Yurt dışındaki hedeflerine ilişkin de bilgi veren İşçi, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz, Katar, Dubai. Lüks restoranlardan talep oluyor. Ballarımızın prolin değerlerini, TA değerlerini görüyorlar. Tabii yurt içinde de aynı şekilde insanlar bu balların faydasını görüyor. İlaçlık seviyede bal üretiyoruz. Bal deyince aklımıza Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgeleri geliyor. Artık Eskişehir'in de balı var. Türkiye ve dünya çapında kaliteye ulaşmış, ödüllerle taçlandırılmış bir balı var. Hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Bu konuda kendimizi yeterli görmüyoruz. Daha kaliteli, daha iyi nasıl yapabiliriz bunun çabasını göstermekteyiz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır