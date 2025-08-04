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Hobi olarak üretiyor '55 liraya satıyoruz' Seçenek arttı!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide yetiştirilen erkenci Clifton cinsi avokado hasadına başlandı. Üreticinin dalından topladığı avokadolar, tanesi 40 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarla toptancı haline gönderiliyor.

Hobi olarak üretiyor '55 liraya satıyoruz' Seçenek arttı!

Türkiye'de tropikal meyve üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da, avokado sezonu erkenci türlerle birlikte başladı. Bölgedeki üreticiler, bu yıl özellikle Clifton cinsine yönelirken, erkenci olması nedeniyle hem iç piyasada hem de ihracatta avantaj sağlıyor.

Hobi olarak üretiyor 55 liraya satıyoruz Seçenek arttı! 1

SEÇENEK ARTTI

Erkenci avokado türlerinin piyasaya erken girmesiyle birlikte hem üretici hem de tüketici için seçenekler artarken, Alanya'da bu türlere olan ilgi her geçen yıl büyüyor.
Yeşilöz Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide avokado üreticiliği yapan Mustafa Kırıcı "Hasat şu anda çok iyi. Clifton hasadına başladık. Fiyatlar tane başına 45-55 liraya satıyoruz. Burası yaklaşık 3 dönüm ben burada hobi amaçlı avokadoyu üretiyorum" dedi.

Hobi olarak üretiyor 55 liraya satıyoruz Seçenek arttı! 2

Öte yandan, Clifton cinsinin adaptasyon kabiliyeti, meyve kalitesi ve pazardaki yüksek talebi, üreticileri bu çeşide yönlendirmeye devam ediyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Avokado
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