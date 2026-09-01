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Hobi olsun diye başladı! Yıllar içinde üretimini katladı

Yozgat’ta nalburluk yapan Osman Özbek, hobi amacıyla 3 kovanla başladığı arıcılıkta kovan sayısını 250’ye çıkardı. Özbek, 100 ana arı üretirken gelecek bahar 350-400 kovana ulaşmayı hedefliyor.

Hobi olsun diye başladı! Yıllar içinde üretimini katladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında nalburluk yapan Osman Özbek, arıcılığa hobi amacıyla yalnızca 3 kovanla adım attı. Dükkânına gelen arıcılarla yaptığı sohbetler ve onların tavsiyeleriyle bu alana ilgi duyan Özbek, aradan geçen 10 yılda kovan sayısını 250’ye kadar yükseltti.

Nalburluk mesleğinin yanı sıra arıcılıkla da ilgilenen Özbek, işin inceliklerini öğrendikçe üretimini geliştirdi. Yozgat Arıcılar Birliği’ne üye olan Özbek, arıcılığı profesyonel şekilde sürdürmeye başladı.

KOLONİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 100 ANA ARI ÜRETTİ

Üretim kapasitesini artırmak ve kolonilerini güçlendirmek için kendi işletmesinde 100 ana arı yetiştiren Özbek, bu arıların satışını yapmadığını özellikle belirtti. Ana arı üretiminin yalnızca kendi kovan sayısını artırmak ve mevcut kolonilerini daha güçlü hale getirmek amacı taşıdığını ifade etti. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Özbek, bahar aylarında kovan sayısını 350-400 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Hobi olsun diye başladı! Yıllar içinde üretimini katladı 1

"GÜNÜN YORGUNLUĞUNA İYİ GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Arıcılığa nasıl başladığını anlatan Osman Özbek, bu işe köylerinde bulunan Ordulu arıcılarla yaptığı sohbetlerin ardından merak sardığını söyledi.

Özbek, "Kovan sayımızı 250’ye kadar yükselttik. Bu sene kendimiz için ana arı ürettik. 100 tane ana arı ürettik. Gelecek sene bahar aylarında 350-400 kovanla devam etmeyi düşünüyoruz. Köyümüzde Ordulu arıcılar vardı. Onlarla muhabbet ederken ilgimi çekti. 3 kovan arı ile hobi olarak başladım. Arı sayımızı yükselttik. Araplı Kasabası’nda nalburum, esnaflık yapıyorum. Arıcılarla malzeme alırken tanıştık. İş stresine günün yorgunluğuna iyi geldiğini düşündüm. İlk başlarda başaramayacağımı zannettim. İşin içine girince, arının teferruatını anlayınca yaptığına değer bir meslek" dedi.

Hobi olsun diye başladı! Yıllar içinde üretimini katladı 2

"DEVLET DESTEKLİ, HİBE DESTEKLİ YAPABİLİYORUZ"

Arıcılığın büyük şehirlerde yaşayanların iş stresine karşı da alternatif olabileceğini belirten Özbek, mesleğin hem gelir hem de iş imkanı açısından değerlendirilebileceğini söyledi.

Özbek, "Çok güzel bir meslek ve iş kapısı olarak öneriyorum. Arıcılar Birliği’ne de üyeliğimiz var. Arıları daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Yapmayı düşünenler varsa tavsiye ediyorum, geliri diğer mesleklere göre güzel, iş stresi de yok. Kendi işini kurmak isteyen varsa devlet destekli, hibe destekli de yapabiliyoruz. 1 sene çıraklığını yaptıktan sonra bu işe başlayabilirler. Ürettiğimiz ana arılar burada kendimiz için ürettik" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Yozgat Arıcılık hobi
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