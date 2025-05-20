Hobisi işe dönüştü, hayatı değişti! Köyde küçük bir yerde başladı, yurt dışından talep yağıyor

Trabzon'da yaşayan 38 yaşındaki Selami Karaahmet'in hobi olarak başladığı ahşap işçiliği, kısa sürede hem yurt içinde hem yurt dışında ilgi gören bir işi haline geldi. Pandemi sonrası insanların doğallığa yönelmesiyle birlikte ahşap ürünlere olan talebin artması Karaahmet'in el yapımı eserlerinin dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağladı.

Köyündeki küçük bir atölyede başladığı hobi ile ülke sınırlarını aşan Selami Karaahmet, ABD, Güney Afrika, İsveç, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere el yapımı ürünlerini gönderiyor.

"KÖYDE UFAK BİR ATÖLYE İLE BAŞLADIM VE İLERLETTİM"

Selami Karaahmet, 7'den 70'e herkesin ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirtti.

Karaahmet, "İlk önce hobi olarak başladı. Ahşapları çok seviyorum. Köyde ufak bir atölye ile başladım ve ilerlettim. Özellikle pandemiden sonra insanlar boş zamanlarında bir şeyler ile uğraşmak istedi. Ahşap bunun için büyük bir hobi oldu. Herkes büyük ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir sanat. Doğal olması nedeniyle tercih ediliyor. El yapımı oldukları için hepsi özel" dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN UYGUN FİYATLI OLARAK SATIŞA SUNULAN AHŞAP ÜRÜNLERE DİKKAT

Karaahmet, internet üzerinden uygun fiyatlı olarak satışa sunulan ahşap ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karaahmet, "El işçiliği olduğu için biraz zor. Hepsi bıçak oyması oluyor. Bir kuksanın yapımı bile 3-4 saat alıyor. Çok fazla ilgi var. Özellikle sosyal medya üzerinde ulaşarak ahşap işçiliğini öğrenmek isteyenler oluyor. Herkes öğrenmek istiyor. Zeytin ağacından bir çerezlik, ceviz ağacından tarak yapıyorum. Bütün ağaçları kullanmaya çalışıyorum. İnsanlar hediye olarak tercih edebiliyor. İnternet üzerinden ahşah eşyalarla ilgili satışlar oluyor. Tamamen ince ve bambu ağaçlarından yapılıyor. Özellikle vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Suya dayanıksız ağaçlar olduğu için fiyatları uygun oluyor. Benim ürünlerin tamamen el yapımı ve birinci sınıf olduğu için uzun ömürlü, sağlıklı oluyor" dedi.

Devamında Karaahmet "Hobim artık işim haline geldi. Bundan sonrası için özellikle küçük yaştaki arkadaşlarımız için workshoplar düzenlemek istiyorum. Trabzon dışından gelerek bu işi öğrenmek isteyenler de oldu. Büyük bir ihracatımız olmadı ama yurt dışındaki bazı ülkelere ürünlerimizden gönderdik" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYADAN ULAŞIP ÜRÜNLERDEN SATIN ALMAK İSTİYORLAR"

Dünyanın birçok ülkesine el emeği ürünlerini gönderdiğini kaydeden Karaahmet, "Ürünlerimizi genellikle kamp ve doğada vakit geçirenler tercih ediyor. Kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. Doğal ve bal mumu özü yağlar kullanıyorum. Tabii ki bir ömürleri var ama kullanıma uygun şartlar gerçekleştirilse çok uzun yıllar vatandaşların çantalarında ve dolaplarında yer alacaklardır. Şehrimizde kazaziye, bıçak gibi objeler ön planda ahşabı da bu şekilde ülkemize hatta dünyaya tanıtma istiyoruz. Güney Afrika'ya tarak gönderdik. Hollanda'ya kuksa gönderdik. ABD'ye kesme tahtası gönderdim. İsveç'e büyük bir kamp seti gönderdim. Dünyanın birçok ülkesine ürün gönderdik. Sosyal medya aracılığıyla ulaşıp ürünlerden satın almak istiyorlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır