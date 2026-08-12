İbre tersine döndü: Fiyatlar düşüşe geçti 'Mükemmel, her şey uygun'

Geçen sene zirai don nedeniyle sebze ve meyvede büyük kayıp yaşanmıştı. Tüketici de pek çok ürüne hasret kalmıştı. Bu sene ibre tamamen tersine dönüp bolluk olunca pazarda fiyatlar da düşüşe geçti.

"MÜKEMMEL FİYATLAR VAR"

Show Haber'de yer alan haberde konuşan bir pazarcı esnafı "Mükemmel fiyatlar var. Bugün her şey uygun" dedi.

Bu sene bolca yağmur yağınca meyve ve sebze fiyatları yüzleri güldürdü. Yaz bereketi tezgahlara yansıdı.

Bir başka esnaf ise "Meyveye doydu bu sene insanlar. Allah verdi yani bu sene" dedi.

REKOLTE YÜKSEKLİĞİ FİYATLARA YANSIDI

Bu yıl tüketicinin yüzünü meyve de, sebze de güldürdü. Tüketici bol meyve ve sebze yedi. Peki, pazarda fiyatlar nasıl?

Bir pazarcı "Biber ucuz. 60 lira, 50 lira. Kayısı 100 lira" dedi. Bir başkası da "Biraz düşüş var yerli başladığı için. Karpuz 20 lira, 15 lira" ifadelerini kullandı.

Geçen sene zirai don vurmuştu. Tüketici bazı meyve ve sebzelere hasret kalmıştı. Bu sene ise birçok meyve ve sebzede rekolte yüksekliği var. Bir esnaf "En düşük olan meyve şu anda erik. 50 lira" derken pazarda fiyatı en çok düşen ürünler arasında nektarinin yer aldığı ve kilosunun 50 lira olduğu belirtildi.

Çileğin 100 TL olduğu aktarılırken geçen yıl 1000 liralara kadar çıkan kirazın ise 150 TL olduğu kaydedildi. Sebzelerdeki fiyatları ise bir pazarcı esnafı; "Tarla salatalığı çıktı 50 lira. Ayaş domatesi çıktı 35 TL. Kabak 50 TL, patlıcan 50 lira, boncuk fasulyeyi 120'ye düşürdük ya" şeklinde konuştu.

Aydın'da incir hasadı da başladı. İlk ürünler sofralara doğru yola çıktı. Pazarda incir de tezgaha çıkarken bu sene geçen seneye göre rekolte çok yüksek. Geçen yıl 300 ila 350 lira arasında satılan incir bu yıl tezgahlarda 200 liradan satılıyor. Bir esnaf "Şu an biraz da yeni olduğu için çoğaldıkça fiyatlar düşüyor" dedi.