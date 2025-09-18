İçinden 43 bin euroluk altın çıktı! 'Yok' dediler, el konuldu

Türkiye'den Romanya'ya gitmek üzere gelen ve içinde Türk vatandaşı bir çiftin bulunduğu araç, giriş kontrol noktasında durduruldu.

"BİLDİRİLECEK EŞYAMIZ YOK" BEYANINA RAĞMEN DETAYLI ARAMA YAPILDI

Yolcuların "bildirilecek eşyamız yok" beyanına rağmen yapılan detaylı aramada, kadının el çantasında gizlenmiş polietilen poşetler içerisinde altın takılar bulundu.

PİYASA DEĞERİ 43 BİN EURO

Bulgar gümrük yetkililerinin açıklamasına göre, ele geçirilen eşyalar arasında yüzük, bilezik, küpe, kolye ve üç adet madeni para yer aldı. Uzman incelemesi sonucunda altınların toplam ağırlığının 510 gram, piyasa değerinin ise yaklaşık 43 bin Euro olduğu belirlendi.

Kaçak altınlara el konulurken olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, bir gümrük müfettişi gözetiminde ve Yambol Bölge Savcılığı denetiminde sürdüğü aktarıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır