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  4. İçinden bir kese altın çıktı! Hem şaşırdılar hem çok sevindiler 'Başka yerden alıp almadıklarını sorduk'

İçinden bir kese altın çıktı! Hem şaşırdılar hem çok sevindiler 'Başka yerden alıp almadıklarını sorduk'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 11:04
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Sivas’ta 8 yıllık koltuğun arasına sıkışan ve kayıp olarak aranan altınları koltuk döşemecisi buldu. Döşeme işleminde koltuğun köşe kısmında kese bulan çalışanlar, içinde altın olduğunu gördü. Durum koltuk sahibine bildirildi, altınları yıllar önce kaybettiklerini ileten aile sevinç yaşadı. Döşemeci Yakup Işık "Koltuk sahibini arayıp ne zamandan beri kendilerinde olduğunu veya başka bir yerden alıp almadıklarını sorduk. 8 yıldır koltuğu kullandıklarını söyledi. Altınlarını teslim ettik" dedi.

İçinden bir kese altın çıktı! Hem şaşırdılar hem çok sevindiler 'Başka yerden alıp almadıklarını sorduk'

Sivas’ta koltuk döşemeciliği yapan bir aile işletmesinde kılıf değişimi için getirilen koltuğun içerisinden bir kese altın çıktı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda şehir dışından Sivas’a gelen bir aile, koltuklarını yüz değişimi için Sivas Merkez de bulunan koltuk döşemecisine teslim etti. Koltukların döşeme işlemi gerçekleştirildiği esnada köşe kısmında kese bulan çalışanlar, keseyi açtıkları esnada içerinde altınların olduğunu fark etti.

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KESE İÇİNDEN 4 ADET ÇEYREK ALTIN VE 1 ADET ÇOCUK KÜNYESİ ÇIKTI

Kese içinden 4 adet çeyrek ve 1 adet erkek çocuk künyesi çıktı. Durumu hemen koltuk sahibine bildirildi. Kese içinden çıkan altınlar arasındaki künyenin ise dede yadigârı olduğu öğrenildi. Altınları yıllar önce kaybettiklerini çalışanlara ileten aile duygulu ve sevinç dolu anlar yaşadı.

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"DÖŞEME DEĞİŞİMİNDE BİR KESE ALTIN ÇIKTI"

Altınları koltuğun döşeme değişimi sırasında bulduklarını belirten ailesi ile birlikte koltuk döşemeciliği yapan Yakup Işık, “Kendi dükkânımızda çalışıyorum. Geçmiş zamanda dükkânımıza getirilen bir koltuğun döşeme değişimini gerçekleştirdiğimiz esnada koltuğun iç kısmına sıkışmış bir şekilde kese bulduk. Keseyi açtığımızda içinden 4 adet çeyrek altın ve 1 adet erkek künyesi çıktı" dedi.

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"KOLTUĞUN NE ZAMANDAN BERİ KENDİLERİNDE OLDUĞUNU VEYA BAŞKA BİR YERDEN ALIP ALMADIKLARINI SORDUK"

Işık "Direkt koltuğun sahibini aradık ve koltuğun ne zamandan beri kendilerinde olduğunu veya başka bir yerden alıp almadıklarını sorduk. Kendisi bize 8 yıldır bu koltuğu kullandıklarından bahsetti. Dükkânımıza çağırdık ve altınlarını teslim ettik. Müşterimiz bize bu altınları yıllar önce kaybettiğini söyledi ve onlar da çok sevindi. Dükkâna geldiklerinde bayağı şaşırdılar. Altınları kaybettikten sonra ümitlerini kestiklerini söylediler. Erkek künyesinin manevi değerinin olduğunu ve dedesinden erkek çocuklarına hediye olarak bırakıldığını ifade ettiler." ifadelerini kullandı.

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"BULDUĞUMUZ HER ŞEYİ KOLTUĞUN SAHİBİNE HABER VERİYORUZ"

Işık "Kaybettiklerinde bayağı üzülmüşler bulunca da duygulandılar. Koltuk değişiminde manevi değeri olan birçok şey buluyoruz. Bunlar genellikle anahtar, cüzdan, oyuncak ve para oluyor. Biz bir aile işletmesiyiz bulduğumuz her şeyi hemen koltuğun sahibine haber veriyoruz ve gelip bizden teslim alıyorlar” dedi. (İHA)

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çeyrek altın Sivas Altın koltuk kese
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