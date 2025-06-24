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'İçine altın koyuyorlar' 145 liraya da var 2 bin liraya da! Herkes şikayetçiydi artık onlar da dert yanıyor 'Bir tanesini 1500 liradan satmıyorum'

Yaz sezonunun başlaması ile Bodrum'da lahmacun piyasası da açıldı. Senelerden beri Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Bin 500 liraya kadar fiyatlar yükselirken ilçenin esnafı da durumdan şiketçi olmaya başladı. Peki, Bodrum'da lahmacun fiyatları nasıl? Uygun fiyatlı lahmacun var mı?

'İçine altın koyuyorlar' 145 liraya da var 2 bin liraya da! Herkes şikayetçiydi artık onlar da dert yanıyor 'Bir tanesini 1500 liradan satmıyorum'
Ezgi Sivritepe

Havaların ısınması ve tatilcilerin tatil beldelerine akın etmesi ile esnafın da yüzü gülmeye başladı. Bu sene yazlık bölgelerdeki fiyatlar cep yakarken her sene olduğu gibi bu sene de lahmacun fiyatları gündem oldu. Bin 500 liraya kadar yükselen lahmacun fiyatları hem vatandaşın hem de Bodrumlu esnafın gündeminde duruyor.

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Esnaf fahiş fiyatlara tepkisini koysa da lahmacun üzerinden kat kat para kazananlar da yok değil. ATV Haber'in haberine göre, lahmacun fiyatları iki uç noktada duruyor. Buna göre, bir restorantta lahmacun menüsü 950 lirayken servis ücreti ise yüzde 15 olarak belirleniyor.

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LAHMACUNU 150 LİRADAN SATIYOR

Bodrum'un merkezinde lahmacunu 150 liradan satan bir esnaf, fiyatların bu kadar yüksek olması ile ilgili, "Büyük bir ihtimalle özel bir lahmacun yapıyorlar. İçerisine altın koyuyorlar diye düşünüyorum" dedi.

PORSİYONU 500 LİRA

İstanbul'daki lahmacun fiyatları ile aynı fiyatta satış yapan bir esnaf ise, "Bir lahmacunu bin 500 liradan satmıyorum. Bu masanın maliyeti 2 bin lira. Adana kebabın porsiyonu 500 lira. Lahmacun 175 TL" dedi.

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SAHİLDE 600 TL

Yalıkavak'ta fiyatların yüksek olduğu belirtilirken, bir müşteri ise ücretler ile ilgili, "Şu anda merkezdeyim fiyatlar gayet uygun geldi. Yalıkavak gibi yerlerde maalesef yüksek fiyatlar" şeklinde konuştu.

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Plajlarda ise harcama limiti var. Sahilde ise lahmacun fiyatları değişiyor. Sahilde beach alanlarında lahmacun satan bir işletme, "Burada 600 TL. 2 bin 500 liraya lahmacun yok. Giriş ücreti almıyoruz. Harcama limiti var, 3 bin 500 lira olarak belirledik"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Zam Lahmacun
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