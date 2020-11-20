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Ihlamurun kilosu 300 lira! Gramla satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 20.11.2020 09:18 | Son Güncelleme

Kış aylarında hastalıktan korunmak, soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırmak, koronavirüs sürecinde de bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla tercih edilen ıhlamur, aktarlarda kilosu 300 lirayı bulunca kent sakinleri bütçelerine göre 75'er gramlık paketleri 20 liradan almayı tercih ediyor.

Ihlamurun kilosu 300 lira! Gramla satılıyor

Havanın soğumasıyla vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek isteyenler, soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı. Kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilosu 300 lirayı bulunca, fiyatını görenler, bütçelerine göre ürünü gramla satın almaya başladı. Fiyatının yüksek olması nedeniyle ıhlamur, aktardaki raflarda 75'er gramlık paketler halinde yer aldı.

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KARIŞIMDAN KIŞ ÇAYI

Bitki çayı içerek vücut direncini artırmak isteyenler ıhlamurun yanı sıra, aktarlarda kekik, zencefil, zerdeçal, hibisus, adaçayı da satın alıyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, farklı bitkilerin karışımından oluşan çaylara da yoğun ilgi göstermeye başladı. Kök zencefil adaçayı, çalba, kök zerdeçal, tarçın, hibiskus, aynısefa çiçeği karışımından oluşan bitki çayı, hastalıktan korunmak isteyenlerin gözde 'kış çayı' oldu.

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Aktarlarda 75 gramı 20 liradan satılan ıhlamurun yanı sıra, kış aylarında en çok tercih edilen diğer bitkilerin fiyatları şöyle:

"Hibiskus kilosu 60 lira, zencefil ile zerdeçal kilosu 75 lira, adaçayı ile kekik demeti 7,5 lira, kök zencefil adaçayı, çalba, kök zerdeçal, tarçın, hibiskus, aynısefa çiçeği karışımından elde edilen kış çayının 120 gramlık paketi 15 lira"

Aktar Erol Uzun, son günlerde havanın soğuması ve koronavirüse yönelik kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacından dolayı ıhlamur satışlarının arttığını dile getirdi. İhlamurun kilosunun 300 liraya satıldığını aktaran Uzun, "Ihlamuru 75'er gramlık paketler halinde 20 liradan satıyoruz. Kış aylarını en çok tercih edilen bitki çayı ıhlamur. Geçen yıl 200 liradan satılan ıhlamur 300 liraya yükseldi. Ihlamurun yanı sıra müşterilerimiz adaçayı, kekik ve hibiskus satın alıyor. Farklı bitki karışımlarından elde edilen kış çayları da çok tercih edilmeye başlandı" dedi.

KAYNAK:DHA

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