FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. İhracat lideri! 48 milyon dolar gelir edildi

İhracat lideri! 48 milyon dolar gelir edildi

17.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dünyada ihracat lideri konumunda bulunduğu, yüzde 85'i Manisa'da üretilen Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin yaprağı, meyvesine alternatif geçim kaynağı oldu. İlkbahar aylarında kadınlar tarafından toplanan asma yaprakları, tesislerdeki salamura işleminin ardından Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilirken, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, geçen yıl 35 bin ton ihracattan 48 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

İhracat lideri! 48 milyon dolar gelir edildi

Manisa'da kadınların asma yaprağı toplama mesaisi başladı. Özellikle üzüm hasadından önce toplanan asma yaprağı, il genelinde oluşturulan asma yaprağı alım merkezlerine getiriliyor. Buradan tesislere dağıtılan yapraklar, salamura işleminin ardından dünya sofralarında yer alıyor. İnce, altının tüysüz olması ile özel tadı ve aroması bulunan asma yaprağı başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ürünün yanında üreticiye alternatif gelir kaynağı oluşturan üzüm yaprağı alımı, kilosu 10 TL ile 20 TL arasında değişiyor.

sultani-cekirdeksiz-uzumun-yapragi-da-gecim-kaynagi_1987_dhaphoto1

Yaprak toplama işinin temmuz ayının sonlarına kadar devam etmesini beklediklerini kaydeden Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bilindiği üzere Manisa üzümün başkenti olarak geçmektedir. Türkiye'de Sultaniye çekirdeksiz üzümün yaklaşık yüzde 85'i Manisa'da üretilmektedir.

sultani-cekirdeksiz-uzumun-yapragi-da-gecim-kaynagi_1987_dhaphoto3

Dünyada ihracat lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm yanında sofralık ve şıralık olarak değerlendirilen Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi aynı zamanda yaprağı ile de dikkat çekmektedir. İnce yapısı, altının tüysüz olması yanında özel tadı ve aroması bulunan asma yaprağı, üzümün yanında üreticimize ek gelir kaynağı olmaktadır.

sultani-cekirdeksiz-uzumun-yapragi-da-gecim-kaynagi_1987_dhaphoto7

Özellikle kadınlar tarafından yıllara göre değişmekle birlikte mayıs ayı başlarında ilkbaharda toplanmaya başlayan taze yaprakların bir kısmı günlük olarak iç piyasaya, çoğunluk kısmı da salamura yapılmak üzere firmalara satılmaktadır.

sultani-cekirdeksiz-uzumun-yapragi-da-gecim-kaynagi_1987_dhaphoto10

Toplanan asma yaprakları, il genelindeki tesislerde gerçekleştirilen salamura işleminin ardından Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre 2020-2021 yıllarında yaklaşık 35 bin ton ihracattan 48 milyon dolar gelir elde edilmiştir" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!
Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...
Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi? Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Şeytanın aklına gelmez! Kimin aklına gelir ki...

Şeytanın aklına gelmez! Kimin aklına gelir ki...

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.