İhtiyaç için fide üreticisi oldu! Tüm Türkiye'ye satmaya başladı

Çaycuma'ya bağlı Geriş köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Duran, su tesisatçılığı yaptığı sırada ailesinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı sebze üretimini geliştirmek istedi. İşini bırakan Duran, önce 2 dönümlük bahçesine küçük bir sera kurdu. Köylülerin talebi üzerine fide üretimi yapmaya başlayan Duran, ardından bir bayinin de fide tedarikçisi oldu. Duran, zamanla çevresindeki diğer boş arazileri satın alarak seralar kurdu. 7 yılda 11 dönümlük üretim alanı kuran Duran, köydeki 15 kadına da istihdam sağlıyor.

'TİCARETİ YAPILAN HER FİDEYİ YETİŞTİRİYORUZ'

Erol Duran, fide üretim tesisinde mevsimine göre her türlü sebze ve meyve fidesini ürettiklerini söyledi. Ürettikleri fideleri Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini ifade eden Duran, "İlk yaptığımız seralar fideciliğe pek uygun seralar değildi. Sulaması elle yapılan seralardı. Zamanla, yavaş yavaş kazandıkça geliştirildi. Ticareti yapılan her türlü fideyi yetiştirebiliyoruz. Domates, salatalık, biber, lahana grupları, hemen hemen hepsini yetiştirebiliyoruz. Aşılı fide de yapıyoruz" dedi.