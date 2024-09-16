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  4. İki ilde herkes oraya akın etti! Her köşe başında alıcısı var... Kilosu 150 TL'den satılıyor

İki ilde herkes oraya akın etti! Her köşe başında alıcısı var... Kilosu 150 TL'den satılıyor

16.09.2024 12:37
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Son günlerde havaların yağışlı olmasıyla beraber artan mantar popülasyonu sebebiyle hem yemek hem de satmak amaçlı mantar toplamak isteyen vatandaşlar ormanlara akın etti. Vatandaşlar kilolarca mantar toplarken her köşenin başında da mantar alıcıları yer aldı. Birinci kalite mantarın kilo fiyatı 150 TL, ikinci kalite mantarın kilo fiyatı da 50 TL oldu.

İki ilde herkes oraya akın etti! Her köşe başında alıcısı var... Kilosu 150 TL'den satılıyor

Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde etkili olan yağmur yağışları sonrası artan Bolet mantarı ve çeşitli mantar türlerini toplamak için vatandaşlar, Saray-Kıyıköy yolu üzerinde bulunan ormanlık alanlara akın etti.

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KİLOSU 150 LİRADAN ALICI BULUYOR

Kilolarca mantar toplayan vatandaşlar, her köşenin başında bulunan mantar alıcılarına topladıkları mantarları satarken fiyat ise birinci kalite kilo başı 150 lira, ikinci kalite kilo başı 50 lira olarak belirlendi.

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Mantar alıcıları, yağmur yağışının devam etmesi halinde mantar toplama sezonunun uzayabileceğini belirtti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Tekirdağ mantar
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