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  4. İkinci el aldı, içinde altınlar buldu! 'Pazarlık yaptım' Altın hediyesi geldi

İkinci el aldı, içinde altınlar buldu! 'Pazarlık yaptım' Altın hediyesi geldi

24.12.2024 15:31
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 15:31
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikinci el mutfak dolabı alan Kadir Terlikli, eşyanın içerisinde bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti. Altınların sahibi de Terlikli'ye 1 Cumhuriyet altını hediye etti. Terlikli ise "Binanın içinde bulunan eşyalara pazarlık yaptım. Hakkım olmayanı almam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İkinci el mutfak dolabında bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti! Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikinci el eşya satan Kadir Terlikli, Elif ve Selahattin Karaburç çiftinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören mutfak dolabını satın aldı.

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DOLABI SÖKÜNCE 12 CUMHURİYET ALTINI BULDU

Dolabı iş yerinde söken Terlikli, ambalaj içerisinde 12 Cumhuriyet altını buldu.

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Terlikli, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin aracılığıyla ulaştığı çifte altınları verdi.

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Karaburç çifti de Terlikli'ye 1 Cumhuriyet altını hediye etti.

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"HAKKIM OLMAYANI ALMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kadir Terlikli, "Binanın içinde bulunan eşyalara pazarlık yaptım. Hakkım olmayanı almam mümkün değil." dedi. (AA)

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.963,68
2.964,09
% 0.32
15:46
Ons Altın / TL
92.138,77
92.171,76
% 0.29
16:01
Ons Altın / USD
2.613,60
2.614,02
% 0.1
16:01
Çeyrek Altın
4.741,88
4.846,29
% 0.32
15:46
Yarım Altın
9.454,12
9.692,59
% 0.32
15:46
Ziynet Altın
18.967,52
19.325,89
% 0.32
15:46
Cumhuriyet Altını
19.895,00
20.198,00
% -0.29
15:44
Anahtar Kelimeler:
Altın cumhuriyet altını İkinci el eşya ikinci el
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