İkinci el aldı, içinde altınlar buldu! 'Pazarlık yaptım' Altın hediyesi geldi

İkinci el mutfak dolabında bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti! Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikinci el eşya satan Kadir Terlikli, Elif ve Selahattin Karaburç çiftinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören mutfak dolabını satın aldı.
DOLABI SÖKÜNCE 12 CUMHURİYET ALTINI BULDU
Dolabı iş yerinde söken Terlikli, ambalaj içerisinde 12 Cumhuriyet altını buldu.
Terlikli, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin aracılığıyla ulaştığı çifte altınları verdi.
Karaburç çifti de Terlikli'ye 1 Cumhuriyet altını hediye etti.
"HAKKIM OLMAYANI ALMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Kadir Terlikli, "Binanın içinde bulunan eşyalara pazarlık yaptım. Hakkım olmayanı almam mümkün değil." dedi. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum