'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı! 'Psikolojimi düzeltti' Her biri yarım saat sürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden İskenderun Körfezi’ne botla açılan Mehmet Çalbaş’ın oltasına iki devasa akya balığı takıldı. Çalbaş, arkadaşıyla birlikte uzun süren mücadeleyle toplam ağırlıkları 65 kilogram gelen 2 balığı yakalamayı başardı. Yakaladığı balık karşısında heyecan yaşayan Çalbaş, karaya güçlükle çıkardığı balıkları kilogram fiyatı 280 TL’den İskenderun’daki bir işletmeye toplam 18 bin TL karşılığında sattı.

"İKİ BALIK TOPLAMDA 65 KİLO CİVARIYDI YAKLAŞIK 18 BİN TL’YE SATTIK"

Yakaladığı akya balığını İskenderun ilçesinde bir işletmeye satan Mehmet Çalbaş, "Amatör balıkçılık yapıyorum ilk defa böyle bir balıkla karşılaşıyorum. Kısmetimizde bu varmış çok şükür. Oltayla yaklaşık her balık için yarım saat uğraştık bu uğraşların sonunda kısmetimizi aldık çok şükür" dedi.

Çalbaş "Dörtyol tarafında yakaladık balığı yakalarken çok heyecanlandık uzun uğraşlar vererek bunları kıyıya çıkarttık. İki balık toplamda 65 kilo falan civarıydı yaklaşık 18 bin TL’ye sattık" ifadelerini kullandı.

"İNSAN MUTLU OLUYOR BALIK YAKALAYARAK PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTİYOR"

Çalbaş "İnsan mutlu oluyor balık yakalayarak psikolojisini düzeltiyor. Stres atıyorsunuz hem de maddi olarak cebinize harçlık oluyor" şeklinde konuştu.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır