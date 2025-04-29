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İlk hasatta 250 liradan alıcı buldu! 'Zorlukları aşarak başladık' Özenle kesip paketleyip gönderdiler...

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında turfanda üretilen üzümde hasat başladı. İlkbaharda yaşanan soğuk hava ve zirai don nedeniyle örtü altında yüzde 20 verim kaybı oluşurken ilk ürünler 250 TL'den alıcı buldu.

İlk hasatta 250 liradan alıcı buldu! 'Zorlukları aşarak başladık' Özenle kesip paketleyip gönderdiler...

Mersin'de örtü altında ve açıkta turfanda üretilen sebze ve meyvelerin hasadı sürüyor. Erikten kayısıya, yenidünyadan çileğe kadar hasadın başladığı kentte örtü altında yetiştirilen beyaz üzümler de olgunlaştı. Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümleri hasat edildi. Üzümün ilk hasadı 250 TL'den alıcı bulu. İlkbaharda yaşanan soğuk hava ve zirai don örtü altında yaklaşık yüzde 20 oranında verim kaybına neden oldu.

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YALOVA İNCİSİNİN HASADI BAŞLADI

İçerisinde bulundukları serada üzüm üretildiğini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise, "Örtü altında üretilen üzüm çeşidimiz Yalova incisi. Zorlukları aşarak bugün hasada başladık. 2025 yılı tarımsal üretimde doğal afet yılı oldu. Zirai don yaşadık. Hem açık sahamız etkilendi hem de örtü altındaki üretim etkilendi. Açık sahada ağaçlarımız çiçek açmıştı, çok etkilendik. Örtü altında ise ısıtma yaptık, yine de verim kaybı oldu" dedi.

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ERKEN HASAT BAŞLADI

Turfanda üzüm yetiştirdiğini anlatan üretici İbrahim Köse, "Yaklaşık 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu sene olumsuz hava şartlarından dolayı biraz sıkıntılar yaşadık. Soğuklarda sobalar yaktık, ısıtmaya çalışarak erken hasat etmeyi başardık" diye konuştu.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren örtü altında hasat yapan işçiler de, üzümlerin özenle kesilip paketlenerek alıcılara gönderildiğini söyledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
üzüm hasat
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