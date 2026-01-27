FİNANS

İmece usulüyle üretip satıyorlar! Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Atlas Mahallesi'nde kadınlar, annelerinden öğrendikleriyle hazırladıkları gıda ürünlerini satarak gelir elde ediyor. Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Sevinç, "Büyüklerimizden, atalarımızdan sorduk, soruşturduk, öğrenmeye çalıştık. Çocukluğumda erişteler, ekşi maya ekmekler, kuskuslar yapılıyordu. Onlar fabrikasyon ürünlere döndü" ifadelerini kullandı.

Cansu Akalp

Annelerinin hazırladığı ve zamanla unutulmaya yüz tutan ürünleri yeniden yapmaya karar veren kadınlar, 2011'de Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneğini kurdu.

Aktif olarak 10 kadının çalıştığı 31 üyeli dernekte, imece usulüyle geleneksel soğanlı pide, ekşi mayalı köy ekmeği, erişte, kuskus ve doğal ürünlerden reçeller ile çam kozalağı şurubu üretiliyor. Ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar, kendi markalarını oluşturmayı ve kahvaltı salonu açmayı hedefliyor.

Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Seviç, AA muhabirine, 2011'de çıktıkları yolda kadınlarla birlik içinde üretime başladıklarını söyledi.

Eskimeye yüz tutmuş gelenekleri tekrar gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Seviç, şöyle devam etti:

"Büyüklerimizden, atalarımızdan sorduk, soruşturduk, öğrenmeye çalıştık. Benim çocukluğumda erişteler, ekşi maya ekmekler, kuskuslar yapılıyordu. Onlar fabrikasyon ürünlere döndü. Annelerimizden, erişteyi, kuskusu, tarhanayı nasıl yaparız, köy ekmeği, ekşi maya ekmeğimiz nasıl olur, onları öğrenerek tekrardan burada birleşip bunları yapmaya başladık."

Özellikle hafta sonları bir araya gelip imece usulüyle köy ekmeği ve erişte yaptıklarını belirten Seviç, birlikte üretim yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Seviç, ürünlerini internet üzerinden de sattıklarını anlatarak, "Öyle bir şey ki birbirimizi özlemeye bile başlıyoruz. Aradan bir hafta, 10 gün geçiyor. 'Hadi toplanalım, gelin burada oturalım, bir şeyler yapalım.' diyoruz. Aile gibi olduk burada. Yani birliğin, beraberliğin önemini görmüş oluyorsun burada. Bir de kendi ayakları üzerinde durmayı görmek bizim için inanılmaz güzel." ifadelerini kullandı.

Daha fazla pazar alanı oluşturmak istediklerini kaydeden Seviç, "İnternet aracılığıyla, daha çok geliştirerek paketli ürünler haline getirip satma hedefimiz var. Bir de kahvaltı salonu açabilirsek mükemmel olacak bizim için." dedi.

Dernek üyesi Seher Esen de birlikte gayret göstererek üretim yaptıklarını belirtti.

"BİRBİRİMİZDEN DESTEK ALIYORUZ"

Beraber çok mutlu olduklarını söyleyen Esen, "Zaten birbirimizden destek alıyoruz, bilmediğimizi soruyoruz, danışıyoruz. Annelerimiz bıraktı, yaşlandı, vefat edenler de oldu. Hepsi bize kaldı. Mesela ekmekleri biz gençken bilmezdik. Evlendikten sonra öğrendik bunları. Annelerimiz yapıyordu, biz pek bilmiyorduk ama şimdi biz geçtik annelerimizin yerine. Biz de yapıyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bursa Kadın
