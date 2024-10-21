İndirim yapıp fiyatları düşürdüler! Esnaftan kampanya: Peş peşe camlara astılar 'Terörist Gülen'in ölümünün şerefine...'

İnegöl'deki esnaf Süleyman Bayrak, iş yerinin camına "FETÖ lideri terörist elebaşı Gülen'in ölümünün şerefine yüzde 25 ekstra indirim" yazısını astı.

"BUGÜN GÜZEL BİR HABER ALDIK! ALLAH NİCE TERÖRİSTLERİ BAŞIMIZDAN ALMAYI NASİP ETSİN"

Açıklama yapan Süleyman Bayrak, "Bugün güzel bir haber aldık. Terörist lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada gördük. Ben mutlu oldum, sevindim. Allah diğer terörist liderlerinin başına da bir an önce ölüm nasip etsin. Biz de bu şerefle onur, gurur duyalım. Nice indirimler yapalım. Vatandaşlarımız da yararlansın inşallah. Biz 15 Temmuz olduğunda da ben dükkanımın camlarına Fetöcü hainler ve destekçileri giremez yazmıştım. Yine haber olmuştu." ifadelerini kullandı.

Bayrak "Bu ölüm haberinin mutluluğunu yaşadığımız için indirim yapıyoruz. Allah nice teröristleri başımızdan almayı nasip etsin. Nefes almasınlar. Hatta imkan versin ki devletimiz beklemesin ecelini. Keşke biz alsaydık canlarını ama bu haberleri aldıkça seviniyoruz. Darısı diğer teröristlerin başına" dedi.

"GÜLEN'İN ÖLMESİ ŞEREFİNE İNDİRİM YAPIYORUZ"

Esnaf Semih Arslan da, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. İş yerinin camına bir pankart ile bu indirimi duyuran Semih Arslan, "Fethullah Gülen'in ölmesi şerefine indirim yapıyoruz. Halktan yoğun ilgi var, herkesi bekleriz" dedi. İndirim müşterilerin de ilgisini çekti.

Semih Arslan, müşterilerin indirim sonrası fiyat sorduğunu ve birçok ürünle ilgilendiklerini kaydederek, “Bu indirimle hem duygularımızı ifade etmek hem de müşterilerimize bir avantaj sağlamak istedik,” dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır