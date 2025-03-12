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İngiltere'den çocukluğunun geçtiği köye döndü! Karar verip hızla kurdu

12.03.2025 16:06
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15 yıl boyunca yaşadığı İngiltere’den 2 yıl önce Sinop’a geri dönen Kara, çocukluğunun geçtiği Belören köyünde, büyükannesinin eskiden tütün yetiştirdiği tarlada lavanta üretmeye karar verdi. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ile yüzde 70 hibe desteği alan Didem Kara, kendi lavanta bahçesini kurdu.

İngiltere'den çocukluğunun geçtiği köye döndü! Karar verip hızla kurdu

Gerze doğumlu olan 15 yıl boyunca İngiltere’de yaşayan Kara, çocukluk hayali olan kırsal yaşama dönerek, Gerze’nin Belören köyünde tarım sektörüne adım attı. 15 yıl boyunca İngiltere’de yaşamış olmasına rağmen hep hayalini kurduğu kırsal yaşam için 2 yıl önce Sinop’a geri döndü. Kara, çocukluğunun geçtiği Belören köyünde, büyükannesinin eskiden tütün yetiştirdiği tarlada lavanta üretmeye karar verdi.

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Kara, çocukluk yıllarının geçtiği tarlada lavanta yetiştirme kararı aldıktan sonra, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen KDAKP’den yüzde 70 hibe desteği aldı.

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Aldığı destekle lavanta bahçesini kuran Kara, kırsal yaşamın hep hayalini kurduğunu belirterek, "Sinop Gerze doğumluyum. Burasıda Gerze’ye bağlı Belören köyü, anneannemin çiftliği çocukluğumda buralarda geçmişti. Ben 15 yıldır İngiltere’de yaşıyordum ama hep hayalim kırsala kendi çiftliğime dönmekti ve 2 yıl önce döndüm. Bu tarlada anneannem tütün yetiştiriyordu. Ben de kendimi tarımsal faaliyetin içine nasıl dahil edebilirim, ne yapabilirim diye düşünürken lavanta tarlası kurmaya karar verdim. Bunun hayalini zaten kuruyordum uzun zamandır. Bu arada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bana bu Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nden (KDAKP) bahsettiler. Projeye başvurduk, kabul edildi. Proje yazma desteği ve proje eğitimi aldık. Sonrasında tamamladık. Projeyi yaptım, lavanta bahçemi kurdum. Şu an lavantanın ve diğer aromatik bitkilerin yağlarını elde edebileceğim bir distilasyon makinem var. Bu sırada kendi erkek arkadaşımla beraber çok çalıştık bu proje için. İkimiz de hem bu hayali gerçekleştirdik hem gelecekteki hayallerimize yardımcı oldu. Bu sürede ailem ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki arkadaşların desteği çok önemliydi. Her zaman her aşamada hep yanımızdalardı ve hem fikirleriyle hem emekleriyle bize çok destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Lavanta bahçesini sadece üretim alanı olarak değil, aynı zamanda çevresindeki insanlar için bir eğitim ve deneyim merkezi haline getirmek istediğini belirten Kara, "Lavantalarım büyüdüğünde, lavantalar çıktığında hem kendimin faydalanabileceği hem de çevrenin faydalanabileceği bir yer olmasını istiyorum. Lavanta çok güzel bir bitki, görüntüsü, kokusu, çiçekleri, yağı, tütsüsü her alanda kullanabilen çok amaçlı ve çok güzel bir bitki. Lavantalar beni bu kırsal hayata nasıl bağlıyorsa aynı şekilde çevremdeki insanların da bağlanması için bir neden olabileceğini düşünüyorum. Hasadına gelebilir arkadaşlarım ve çevredekiler. Bu deneyimi beraber yaşayabiliriz, beraber öğrenebiliriz. Üretimini beraber paylaşabiliriz gibi bir hedefim var şu an" diye konuştu. (İHA)

AW410884_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere devlet desteği
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