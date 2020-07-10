İpekböceği yetiştiriciliği 40 günde 15 bin lira kazandırıyor

Üreticinin hiçbir şekilde cebinden para harcamadığının altını çizen Işık, "Üretici sadece emek vererek ürettiği üründen kâr ediyor ve önümüzdeki yıllarda da destekleneceğinden üreticinin bu konuda bir gelecek kaygısı da bulunmuyor" dedi. 2006 yılında dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ipek böcekçiliğinin Hayvancılık Destekleme Programı’na alındığını ve böylece yok olmak üzere olan bu mesleğe can suyu verildiğini anlatan Ramazan Işık, şu anda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayabildiklerini ancak yüzde 100’ünü karşılamak istediklerini söyledi. Başkan Işık, “Biz bunu başarabiliriz, profesyonel üreticilerle ve bu alanda verilen devlet desteğinin artması ile bu mümkün” dedi. 40 GÜNLÜK UĞRAŞ Tüm Türkiye’ye gönderilen ipek böceklerini burada canlandırdıklarını anlatan Işık, “İpek böceklerinin canlanması yaklaşık 10 gün sürüyor. Edirne’den Kars’a kadar buradan canlı böcek gönderiyoruz. Üretici bunu açınca hemen böcekleri dut yaprağı ile besliyor ve yemleme işi 30 gün sürüyor” dedi.

SALGINDA ÜRETİM HİÇ DURMADI Salgın sürecinin ipekböcekçiliğini olumsuz etkilemediğini belirten Başkan Ramazan Işık, şöyle konuştu:

“Hatta şöyle ilginç bir durum var; insanlar bu dönemde daha fazla evde kaldıkları için, ipekböcekçiliği yapma konusunda talepler de arttı Salgın döneminde insanlar şehirden köylere geldi ve ilk defa bu işi yapanlar oldu ve üretici sayısı arttı. Biz salgın döneminde Edirne’den Kars’a kadar tüm üreticilerimize ulaştık ve bizde üretim hiç durmadı. 64 il ve ilçelerine gittik, hiçbir üretici ‘Bana gelinmedi mağdur oldum’ diyemez, önce tespite gittik, sonra canlı böcekleri götürdük şimdi de iletişim teknolojilerini kullanarak 7-24 üreticilerimizin evinde oluyoruz. 40 günlük süre boyunca bu üretim gerçekleştirildi.” SAĞ OLSUN, CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE GELİŞİYORUZ Salgın sürecinde tarımın destekleneceği yönünde açıklamalar yapılmasının ipekböcekçiliği için umut verici olduğunu kaydeden Başkan Işık, şunları söyledi: “2000’li yıllarda artık Türkiye’de bu meslek bitmişti 2006 yılında ise; dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ipek böcekçiliği Hayvancılık Destekleme Programı’na alındı. Erdoğan ipek böcekçiliğinin kültürel bir miras olduğunu söyleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara üretime destek olunması talimatını verdi. O dönem ipekböceğinin sürdürülebilir bir ürün olması için Hayvancılık Genel Müdürlüğü kapsamında ‘Yaş kozaya kilo başına destek verilsin’ dendi ve o günden bu yana ipekböceği sürdürülebilir bir ürün oldu. Üreticiler çok memnun, destek çok faydalı oldu, yok olmak üzereyken ipek böcekçiliği yeniden canlandı. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelişiyoruz. Halen kilogram başına destekleme, devletimiz tarafından verilmeye devam ediyor. Ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı’na şahsım ve üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.”