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İpekböceği yetiştiriciliği 40 günde 15 bin lira kazandırıyor

KOBİ HABERLERİ  | 10.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, Genç Çiftçi Projesi ile Türkiye genelinde 85 tane böcek besleme evi yapıldığını belirterek, "İpekböceği besleme evi projesine başvuran her üreticiye destek verildi. Hedef şuydu; üretici 250 dut dikecek 5 paket ipekböceği yetiştirecek ve 10 bin lira kazanacaktı. Bu rakam günümüzde 15 bin lira oldu. Özetle 40 günlük bir emek vererek 15 bin lira kazanmak mümkün oldu” dedi.

İpekböceği yetiştiriciliği 40 günde 15 bin lira kazandırıyor

Üreticinin hiçbir şekilde cebinden para harcamadığının altını çizen Işık, "Üretici sadece emek vererek ürettiği üründen kâr ediyor ve önümüzdeki yıllarda da destekleneceğinden üreticinin bu konuda bir gelecek kaygısı da bulunmuyor" dedi.

2006 yılında dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ipek böcekçiliğinin Hayvancılık Destekleme Programı’na alındığını ve böylece yok olmak üzere olan bu mesleğe can suyu verildiğini anlatan Ramazan Işık, şu anda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayabildiklerini ancak yüzde 100’ünü karşılamak istediklerini söyledi. Başkan Işık, “Biz bunu başarabiliriz, profesyonel üreticilerle ve bu alanda verilen devlet desteğinin artması ile bu mümkün” dedi.

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40 GÜNLÜK UĞRAŞ

Tüm Türkiye’ye gönderilen ipek böceklerini burada canlandırdıklarını anlatan Işık, “İpek böceklerinin canlanması yaklaşık 10 gün sürüyor. Edirne’den Kars’a kadar buradan canlı böcek gönderiyoruz. Üretici bunu açınca hemen böcekleri dut yaprağı ile besliyor ve yemleme işi 30 gün sürüyor” dedi.

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SALGINDA ÜRETİM HİÇ DURMADI

Salgın sürecinin ipekböcekçiliğini olumsuz etkilemediğini belirten Başkan Ramazan Işık, şöyle konuştu:
“Hatta şöyle ilginç bir durum var; insanlar bu dönemde daha fazla evde kaldıkları için, ipekböcekçiliği yapma konusunda talepler de arttı Salgın döneminde insanlar şehirden köylere geldi ve ilk defa bu işi yapanlar oldu ve üretici sayısı arttı. Biz salgın döneminde Edirne’den Kars’a kadar tüm üreticilerimize ulaştık ve bizde üretim hiç durmadı. 64 il ve ilçelerine gittik, hiçbir üretici ‘Bana gelinmedi mağdur oldum’ diyemez, önce tespite gittik, sonra canlı böcekleri götürdük şimdi de iletişim teknolojilerini kullanarak 7-24 üreticilerimizin evinde oluyoruz. 40 günlük süre boyunca bu üretim gerçekleştirildi.”

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SAĞ OLSUN, CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE GELİŞİYORUZ

Salgın sürecinde tarımın destekleneceği yönünde açıklamalar yapılmasının ipekböcekçiliği için umut verici olduğunu kaydeden Başkan Işık, şunları söyledi:

“2000’li yıllarda artık Türkiye’de bu meslek bitmişti 2006 yılında ise; dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ipek böcekçiliği Hayvancılık Destekleme Programı’na alındı. Erdoğan ipek böcekçiliğinin kültürel bir miras olduğunu söyleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara üretime destek olunması talimatını verdi. O dönem ipekböceğinin sürdürülebilir bir ürün olması için Hayvancılık Genel Müdürlüğü kapsamında ‘Yaş kozaya kilo başına destek verilsin’ dendi ve o günden bu yana ipekböceği sürdürülebilir bir ürün oldu. Üreticiler çok memnun, destek çok faydalı oldu, yok olmak üzereyken ipek böcekçiliği yeniden canlandı. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelişiyoruz. Halen kilogram başına destekleme, devletimiz tarafından verilmeye devam ediyor. Ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı’na şahsım ve üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.”

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40 GÜNDE 15-20 BİN LİRA

Bu mesleğin sürdürülmesi ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sunmasını istediklerini dile getiren Işık, “Bu nedenle de desteğin devam etmesini ve kilo başına zam yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı’nın uyguladığı Genç Çiftçi Projesi ile Türkiye genelinde 85 tane böcek besleme evi yapıldığını aktaran Ramazan Işık, “İpekböceği besleme evi projesine başvuran her üreticiye destek verildi. Hedef şuydu; üretici 250 dut dikecek 5 paket ipekböceği yetiştirecek ve 10 bin lira kazanacaktı. Bu rakam günümüzde 15 bin lira oldu. Özetle 40 günlük bir emek vererek 15 bin lira kazanmak mümkün oldu” şeklinde konuştu.

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PROFESYONELCE YAPILMALI

Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üreticilerimizin şöyle bir avantajı var; ürünlerini pazarlama konusunda hiçbir sorun yaşamıyorlar çünkü ürettikleri yerde ürünleri satın alıyoruz, uzakta olanlar kargo ile yolluyor kargo ücretlerini biz karşılıyoruz. Yani şunu anlatmak istiyorum üretici hiçbir şekilde cebinden para harcamıyor ve sadece emek vererek ürettiği üründen kâr ediyor ve önümüzdeki yıllarda da destekleneceğinden üreticinin bu konuda bir gelecek kaygısı da bulunmuyor. Yaprak sorunu ve destek sorunu yok yeter ki üretici ben bu işi yaparım desin. Biz bu işin profesyonelce yapılmasını istiyoruz, profesyonelce yapılırsa daha çok verim alınır ve ipekböcekçiliği gelişir.”

KAYNAK:İHA

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