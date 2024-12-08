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İş insanı hobi amaçlı kullandığı bahçesine gelince karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Çevresine anlattı, onlar da inanmadı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.12.2024 14:49
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İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde yazlık olarak kullandığı bahçesine 4 yıl önce üzüm diken iş insanı bu sene Ağustos ayında ilk hasadını topladı. İlk hasattan yaklaşık 3 ay sonra, Aralık ayında tekrar bahçesine giden iş insanı üzüm asmasının tekrar meyve verdiğini görünce şoke oldu.

İş insanı hobi amaçlı kullandığı bahçesine gelince karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Çevresine anlattı, onlar da inanmadı

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan ve hobi amaçlı bahçe arazisi olarak kullanılan araziye 4 yıl önce ekilen üzüm asması bu yılın Ağustos ayında ilk hasadını verdi. Üzümleri toplayan iş insanı yaklaşık 3 ay sonra Aralık ayında tekrar gittiği bahçede sanki hiç toplanmamış gibi tekrardan meyve veren üzümleri görünce adeta şoke oldu.

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“ALLAH HERKESE BİR KEZ, BİZE İKİ KEZ NASİP ETTİ”

Tekrar toplanılan üzümler keyifle yenirken şaşkınlığını gizleyemeyen Yunus Gürdamur, “Bahçeme ektiğim üzüm asmasından yılda bir kere hasat alıyorduk. Bu yılki hasadı da almıştık. Ben şimdi tekrar bahçeye gelip görünce çok şaşırdım. Bu sefer, 3 ay önce topladığımız üzümden daha fazla ve daha güzel üzüm vardı. Ben arkadaşlarımı ve komşularıma tekrar üzüm olduğunu anlattım onlar da bana inanmadı. Şimdi topladım poşete onlara da götüreceğim, hep birlikte yiyeceğiz. Allah herkese bir kez bize ise iki kez nasip etti” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
üzüm İstanbul hasat
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