İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor

Dede ve babasından miras kalan mesleği sürdüren 65 yaşındaki Osman Mürşit Özger, 50 yıldır saat tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Lise ile yüksekokul eğitiminin ardından miras kalan mesleğine devam eden ve 3 çocuk sahibi olan Özger, son 36 yıldır 26 metrekarelik dükkanda çırak bulamadığı mesleğini işi öğrettiği eşi Asuman Özger ile sürdürüyor.

"3 ÇOCUĞUM VAR, ONLARI BU MESLEKTEN KAZANDIĞIM PARAYLA GEÇİNDİRDİM"

50 yıllık saat ustası olan Osman Mürşit Özger, "Lise ve yüksekokuldan sonra bu işi yapmaya karar verdim. 1976 yılında 15 yaşında başladım ve babam ile dedem de saatçiydi. Bu mesleği, 50 yıldan beri yapıyorum. 3 çırak yetiştirdim, bir tanesi lise çağlarındaydı şimdi mühendis oldu, diğeri pazarlamacı oldu. Benden 10 yaş küçük bir arkadaşımız vardı ona öğrettim kendine dükkan açtı ama rahmetli oldu ama şimdi hiç yok. Eşim ve oğlum yardım ediyor. 3 çocuğum var, onları bu meslekten kazandığım parayla geçindirdim" dedi.

"MUTLUYUM İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Eşine yardım eden Asuman Özger, "Müşterilere saat satıyorum, cam takabiliyorum, duvar saatlerine makineler takabiliyorum. Yıllardır birlikte yapmaya çalışıyoruz. Mutluyum işimi isteyerek ve severek yapıyorum" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır