FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaklaşık 50 yıldır saat tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan adam, çırak bulamadığı mesleğini işi öğrettiği eşiyle sürdürüyor. 50 yıllık saat ustası Osman Mürşit Özger "3 çırak yetiştirdim, bir tanesi lise çağlarındaydı şimdi mühendis oldu, diğeri pazarlamacı oldu. Benden 10 yaş küçük bir arkadaşımız vardı ona öğrettim kendine dükkan açtı ama rahmetli oldu ama şimdi hiç yok. Eşim ve oğlum yardım ediyor" dedi.

İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor

Dede ve babasından miras kalan mesleği sürdüren 65 yaşındaki Osman Mürşit Özger, 50 yıldır saat tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Lise ile yüksekokul eğitiminin ardından miras kalan mesleğine devam eden ve 3 çocuk sahibi olan Özger, son 36 yıldır 26 metrekarelik dükkanda çırak bulamadığı mesleğini işi öğrettiği eşi Asuman Özger ile sürdürüyor.

İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor 1

"3 ÇOCUĞUM VAR, ONLARI BU MESLEKTEN KAZANDIĞIM PARAYLA GEÇİNDİRDİM"

50 yıllık saat ustası olan Osman Mürşit Özger, "Lise ve yüksekokuldan sonra bu işi yapmaya karar verdim. 1976 yılında 15 yaşında başladım ve babam ile dedem de saatçiydi. Bu mesleği, 50 yıldan beri yapıyorum. 3 çırak yetiştirdim, bir tanesi lise çağlarındaydı şimdi mühendis oldu, diğeri pazarlamacı oldu. Benden 10 yaş küçük bir arkadaşımız vardı ona öğrettim kendine dükkan açtı ama rahmetli oldu ama şimdi hiç yok. Eşim ve oğlum yardım ediyor. 3 çocuğum var, onları bu meslekten kazandığım parayla geçindirdim" dedi.

İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor 2

"MUTLUYUM İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Eşine yardım eden Asuman Özger, "Müşterilere saat satıyorum, cam takabiliyorum, duvar saatlerine makineler takabiliyorum. Yıllardır birlikte yapmaya çalışıyoruz. Mutluyum işimi isteyerek ve severek yapıyorum" diye konuştu.

İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor 3

İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor 4

İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar'da gıda denetimi! Son tüketim tarihinin üzerinden 10 ay geçen ürünler bulunduAvcılar'da gıda denetimi! Son tüketim tarihinin üzerinden 10 ay geçen ürünler bulundu
Tarife krizi: Ekstraya girenler var, 7 bin TL'nin üzerine çıkıyorTarife krizi: Ekstraya girenler var, 7 bin TL'nin üzerine çıkıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Saat tamircisi Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.