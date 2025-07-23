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'İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz' Talebe yetişemiyorlar

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Malatya'da demirci ustası Halil Karaaslan, 6 Şubat depremlerinden sonra işlerinin yoğunlaştığını ancak eleman bulmakta zorlandığını söyledi. Karaaslan, "Malatya yeniden inşa ediliyor, işlerimiz çok fazla ama çalıştıracak usta ve çırak bulamıyoruz" ifadelerini kullanırken mesleğin artık gençler tarafından tercih edilmemesinden yakındı.

Özsan Sanayi Sitesi'nde yıllardır demircilik yapan Halil Karaaslan, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yoğunlaşan iş talebine yetişemediklerini kaydetti.

İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz Talebe yetişemiyorlar 1

Depremlerin ardından kentin adeta bir şantiyeye döndüğünü ifade eden Karaaslan, "Malatya yeniden inşa ediliyor, işlerimiz çok fazla ama çalıştıracak usta ve çırak bulamıyoruz" dedi.

İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz Talebe yetişemiyorlar 2

Çırak yetişmediğine dikkat çeken Karaaslan, mesleğin artık gençler tarafından tercih edilmediğini belirtti.

İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz Talebe yetişemiyorlar 3

Karaaslan, "Demircilik gibi el becerisi gerektiren meslekler eskisi gibi ilgi görmüyor. Biz de mevcut kadromuzla yoğun bir şekilde çalışarak güneş panelleri, baca şapkası, kapı, korkuluk gibi talepleri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. (İHA)

İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz Talebe yetişemiyorlar 4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çırak Malatya eleman meslek usta
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kendin milyonları götürüp işçiye asgari ücret verirsen bulamazsın tabi
Millet aç aç . Açlıktan çalışacak halleri kalmamış. Bütün gün cep telefonuyla oynuyor. Aç açççç
Rahatlık ve bolluk insanları bozmuş hatta azgınlaştırmış. Ama gün gelecek açlıktan ölecekler
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