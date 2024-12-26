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İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu, köyüne dönüp o işe başladı! Kazançla 5 katına çıkardı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 10:02
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Van'ın Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'nden 15 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a giderek inşaatlarda çalışmaya başlayan 8 çocuk babası Feyat Polat (48), 3 yıl önce memleketine geri döndü. Kendisine çiftlik kuran Polat, "Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım. Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520'ye çıkardım" dedi.

İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu, köyüne dönüp o işe başladı! Kazançla 5 katına çıkardı

Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat, 15 yıl önce ailesini de alarak İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Polat, 3 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'ne döndü. Feyat Polat, devletin köye dönüş projeleri kapsamında verdiği desteği öğrenerek 100 koyun aldı. Yaşadığı mahallede çiftlik kuran Polat, 3 yıl içinde 100 olan koyunu 520'ye çıkardı.

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GEÇİMİNİ HAYVANCILIKLA SAĞLIYOR

Şimdi hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Polat'ın 8 çocuğundan 4'ü üniversite okurken, diğer çocukları da ortaokul ve ilkokula gidiyor. Devletten proje kapsamında destek aldığını anlatan Feyat Polat, geçimini de artık hayvancılıkla sağladığını söyledi.

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‘SU SORUNUMUZ ÇÖZÜLÜRSE DAHA İYİ OLACAK’

İstanbul'da yaşadığı sürede inşaatlarda çalıştığını anlatan Polat, "Şehir hayatı beni boğunca 3 yıl önce köyüme döndüm. Köye dönünce burada kendime çiftlik kurdum. Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım. Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520' ye çıkardım. Yalnız çiftlik kurduğum yerde hayvanlarıma verecek suyumuz yok. Aracımın arkasındaki bidonlara doldurduğum suyla koyunlarımın su ihtiyacını karşılıyorum. Devletimize destekleri için teşekkür ediyorum. Su sorunumuzda çözülürse daha iyi olacak" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koyun Hayvancılık köy
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