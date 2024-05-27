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  4. İstanbul’un havasını 420 liraya satıyorlar! 12 euroluk boş şişeye talep olduğunu duyunca dayanamadı: ‘Hangi ilçenin havası?’

İstanbul’un havasını 420 liraya satıyorlar! 12 euroluk boş şişeye talep olduğunu duyunca dayanamadı: ‘Hangi ilçenin havası?’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 13:36
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Turistler son dönemde Türkiye’deki fiyatların pahalılığından şikayet ederken hediyelik eşya almak isteyenler bunu da gördü. ‘İstanbul’un havası’ 12 euro yani 420 liraya satışa sunuldu. Boş şişelerde satılan ve talep gören İstanbul’un havası görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul’un havasını 420 liraya satıyorlar! 12 euroluk boş şişeye talep olduğunu duyunca dayanamadı: ‘Hangi ilçenin havası?’

Bir yere seyahat edildiğinde hediyelik eşya almak adettendir ama İstanbul’da satılan o hediyelik eşyayı gören, hatta fiyatını duyanlar ‘pes’ dedi. Turistler için hazırlanan şişelerde 12 euro yani güncel kur ile 420 liraya ‘İstanbul havası’ satılmaya başlandı. ‘Nasıl olacak?’ diye soranlar için şişelerin içi boş!

Ekol TV Muhabiri Mahmut Keşan, Zeliha Saraç ile Gündem programında ilginç hediyelik eşyayı anlattı. ‘Ben sordum, hediyelik eşya diye satılıyor” diyen Keşan, bunun bir kandırmaca olduğunu dile getirdi.

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‘İSTANBUL HAVASI’NA TALEP VAR!

Satıcıya ‘içerisinde nasıl bir koku’ olduğunu da sorduğunu belirten Keşan, “İçerisinde lale kokusu olabilir, deniz kokusu olabilir” diye beklerken aldığını yanıtı şu sözlerle anlattı:

‘Yok, boş şişe bu. Bunun amacı hediyelik, böyle bir çalışma yaptık’ dedi.” İfadelerini kullandı.

Boş şişe için talep de olduğunu söyleyen muhabir, “Satılıyor da. Hatta şöyle bir espri de var. İçinde ne havası var? Deniz mi, orman mı, hangi ilçenin havası?” diye konuştu.

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“İNSANLAR YOLUNU BULUYOR”

Zeliha Saraç ise, bu fikri ‘çok parlak’ olarak değerlendirirken kinayeli bir yorum yaptı. Saraç, “Bence biz İstanbul’un denizini satalım. Bari içinde dolu bir şey olur. Denize gidelim, Ordu’ya gidelim. Oradan alalım, İstanbul denizi diye satalım. Enteresan gerçekten. Biz ekonominin nelerini konuşuyoruz. Ama bir taraftan insanlar çok ilginç bir şekilde yolunu buluyorlar. 12 euro ve satılıyor bu” dedi.

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