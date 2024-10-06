İstedikleri fiyata satamayınca o formülü buldular! Talep çok, artık herkes alıyor... Deneyip karşılığını alınca artırdılar

Yıldızoğlu ailesi, kırsal Turgutlu Mahallesi'ndeki arazilerine birçok biber çeşidi ekip, pazarda satmaya çalıştı. Biberler pazarda değerinde satılmayınca yeni formül arayışına giren aile, bu kez yetiştirdikleri kapya biberlerden salça ve pul biber yapmaya başladı. Doğal yollarla yaptıkları salça ve pul biberi, ilçedeki iş yerlerine satan aile, zamanla kapya biber ekili dönüm alanını artırdı.

'TAMAMEN İÇİNDE KULLANILAN HER ÜRÜNÜ DOĞAL'

İlk etapta 5 dönümlük bir alanda deneme amaçlı üretim yaptıklarını ve karşılığını alınca bunu 100 dönüme çıkardıklarını belirten Ziraat Mühendisi Necmi Yıldızoğlu, "Bu denemede kırmızı biber dediğimiz kapya ektik. Bu biber yapısı olarak da salçaya uygun bir biber. O sene kendimiz butik olarak bir salça makinesi de alıp, bunu salçaya çevirdik ve o sene talepler olunca biz de şöyle bir misyon edindik. Tamamen içinde kullanılan her ürünü doğal, insan sağlığına zararsız ürün. İlaçtır, gübredir, bu ürünler fazla kullanılmıyor. Dolayısıyla bunu insanlar da görünce talep oldu. Şimdi 100 dönümlük bir alanda biber üretimi yapıyoruz" dedi.

DİKİMİNDEN HASADINA EL İŞÇİLİĞİ

Dikiminden hasadına kadar el işçiliğiyle çalıştıkları için istihdama da katkı sunduklarını söyleyen Yıldızoğlu, "Bölgedeki kadınlarımız kendilerine ve ailelerine destek oluyorlar. Bunu nisan ayı gibi ekiyoruz. Temmuz ayı gibi de hasadını yapıyoruz. Hasadı yapılan biberler geliyor, burada salça makinelerinde çekiliyor, ondan sonra ambalajlamaları yapılıyor. Bunun yanında buna talepler olunca domates de ekmeye başladık" diye konuştu. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır