İyi gelince yapmaya karar verdi! Beklentinin üzerinde çıktı 'Hepsini hasattan önce sattık'

Kocaeli'de uzun yıllar yaşadığı mide rahatsızlığına iyi gelen aronyanın 3 yıl önce yetiştiriciliğine başlayan 41 yaşındaki Ömer Üstünel, bahçesinde geçirdiği vakitle oto bakım ve onarım işletmesindeki yoğun iş temposunun stresinden uzaklaşıyor. Bu yıl beklentinin üzerinde mahsul alan Üstünel, "Bu yıl 250 kilogram ürün aldık. Yoğun talep sonucu hepsini hasattan önce sattık. Beşinci yılda hedefim 1000 kilogramın üzerine çıkmak" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır oto bakım ve onarım sektöründe olan Ömer Üstünel, uzun yıllardır yaşadığı mide rahatsızlığını çözmek için tavsiye üzerine tükettiği aronyanın sağlığına iyi gelmesiyle meyvenin üretimini yapmaya karar verdi.

DAHA HASAT ETMEDEN SATMAYI BAŞARDI

Yaklaşık 3 yıl önce İzmit'in kırsal Gökçeören Mahallesi Sadıklar mevkisinde bulunan 4,5 dönümlük araziye 560 fidan diken Üstünel, geçen yıl ilk hasadını gerçekleştirdi. Bu yıl beklentinin üzerinde mahsul alan iş insanı, yoğun talep gören ürünlerini daha hasat etmeden satmayı başardı.

Üstünel, uğraşıyla bir yandan ek gelir sağlarken diğer yandan da İzmit Sanayi Sitesi’nde 10 kişiyi istihdam ettiği işletmesindeki yoğun iş temposundan uzaklaşma imkanı buluyor.

"BURADA STRESİMİZİ ATIYORUZ"

Ömer Üstünel, AA muhabirine, aronya sayesinde sağlığına kavuşunca bunu başkalarıyla da paylaşmak istediğini, İzmit'te kurduğu bahçede hem üretim yaptığını hem de huzur bulduğunu dile getirdi.

Sanayi sitesindeki yoğun tempodan uzaklaşmak için bahçesinin kendisine büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Üstünel, "Hafta içi sanayide yoğun çalışma temposu var. Hafta sonları ailece buraya geliyoruz, doğayla buluşuyoruz. Aronyanın yanında domates, biber, kavun, karpuz gibi sebzeler de ekiyoruz. Ürünlerimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz. Burada stresimizi atıyor, huzur buluyoruz. Cuma günü akşamından gelip hafta sonunu burada geçiriyoruz ailece ve stresimizi de burada atıyoruz." diye konuştu.

Soğuk iklim koşullarına dayanıklı aronyanın Kocaeli'de başarılı şekilde yetiştirilebileceğini üretimiyle kanıtladığını ifade eden Üstünel, "Bulunduğumuz bölge karın ilk düştüğü yerlerden biri. Buna rağmen fidanlarımız gayet sağlıklı. Kocaeli'nin iklimi aronya üretimi için uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Üstünel, ilerleyen yıllarda aronyayı katma değerli ürünlere dönüştürmek istediğini kaydetti.

Aronyanın kozmetik ve eczacılık sektöründe büyük potansiyele sahip olduğundan bahseden Üstünel, "Bu yıl 250 kilogram ürün aldık. Yoğun talep sonucu hepsini hasattan önce sattık. Beşinci yılda hedefim 1000 kilogramın üzerine çıkmak. Önümüzdeki yıllarda hem iç piyasada hem de ihracatta bu ürünü değerlendirmeyi hedefliyoruz." dedi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

